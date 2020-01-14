Bilim İnsanları, 1.000 Yıllık Ağaçların Gizemini Çözdü

Araştırmacılar, ağaçların nasıl 1.000 yıldan daha uzun süre yaşayabildiğinin sırını çözdü. Ginkgo ağacı üzerinde yapılan incelemelerde, ağacın zorlu şartlar için dayanıklılık sağlayan kimyasallar ürettiği keşfedildi.

Bilim insanları, ginkgo ağacının 1.000 yıldan daha uzun süre nasıl yaşayabildiğinin sırrını keşfetti. Yapılan bir araştırma, ağacın hastalıklara ve kuraklığa karşı koruyucu kimyasallar ürettiğini ortaya çıkardı. Ginkgo ağacının genleri, diğer birçok bitkinin aksine gençlik evresi sona erdiğinde canlılığını sonlandırma eğilimi göstermiyor.

Ginkgo, dünyanın dört bir yanındaki parklarda ve bahçelerde bulunabiliyor, ancak vahşi doğada yok olmanın eşiğinde. Denton, Kuzey Teksas Üniversitesi'nden Richard Dixon, "Sırrı, gerçekten sağlıklı bir savunma sistemini sürdürmek ve önceden belirlenmiş bir yaşlanma (olgunlaşma) programı olmayan bir tür olmak. Ginkgo ağaçları, yaşlanmalarına rağmen kendilerini zorlu durumlardan koruyan yeteneklerinin zayıfladığına dair belirti göstermiyorlar." dedi.

Yüzlerce yıl yaşayan ağaçlar, yaşlanma belirtileri göstermiyorlar

ABD ve Çin'deki araştırmacılar, 15 ila 667 yaş arası ginkgo ağaçlarının halkalarını, hücrelerini, kabuğunu, yapraklarını ve tohumları analiz ederek inceledi. Araştırma sonucunda hem genç hem de yaşlı ağaçların, patojenlerden veya kuraklıktan kaynaklanan zorluklarla mücadele etmek için koruyucu kimyasallar ürettiğini buldular.

Bu kimyasallar, kuraklığa ve diğer çevresel faktörlere karşı koruma sağlayan antioksidanları, antimikrobiyallari ve bitki hormonlarını içeriyor. Genetik çalışmalar, ginkgo ağacının yaşlanma ile ilgili genlerinin ot ve diğer yıllık bitkilerde olduğu gibi belirli bir süre sonra otomatik olarak etkin olmadığını gösteriyor. Bu nedenle, yüzyıllarca yaşayan bir ağaç don veya yıldırım düşmesi nedeniyle hasar görse bile, sağlıklı büyüme için gerekli tüm süreçler hala işliyor.

Antimikrobiyal kimyasallar üreten ağaçtaki koruma sisteminin, sekoya gibi uzun ömürlü diğer ağaçlarda da benzer olduğu düşünülüyor. Dr. Dixon, "Çalışmamızın, diğer insanları da ginkgo ve diğer uzun ömürlü ağaçlardaki önemli etkileri derinlemesine incelemeye teşvik edeceğini umuyorum." dedi.

İngiliz Kraliyet Bahçe Bitkileri Derneği'nin bahçecilik ve çevre bilimi başkanı Mark Gush, dünyanın yaşayan en eski ağacının, 4.800 yıldan daha fazla süredir yaşadığı tahmin edilen bir Bristlecone çamı (Pinus longaeva) olduğunu açıkladı.