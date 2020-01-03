Şu Ana Kadar Keşfedilmiş En Büyük Çiçek Görüntülendi

Dünyanın en büyük çiçeği olarak bilinen Raflesya, Endonezya'da görüntülendi. 111 santimetre çapındaki çiçeğin, şimdiye kadar rastlanan en büyük Raflesya örneği olduğu bildirildi.

Endonezyalı doğa korumacıları, dünyanın en büyük çiçeklerinden biri olan Raflesya'nın şimdiye kadar rastlanan en büyük örneğini görüntüledi. Rafflesia tuan-mudae, geniş yaprakları üzerinde beyaz kabarık lekelere sahip kırmızı renkli bir çiçek. Bulunan çiçeğin 111 santimetre çapında olduğu bildirildi ve bu da onu dünyanın en büyük çiçeği yapıyor.

Görüntülenen Raflesya, birkaç yıl önce Batı Sumatra ormanlarında bulunan 107 santimetrelik çiçekten daha büyük boyutta. Sumatra'daki Agam Koruma Ajansı'ndan Ade Putra, "Bu, şimdiye kadar belgelenen en büyük Rafflesia tuan-mudae" dedi. Putra ayrıca Raflesya'nın açan çiçeğinin solmadan ve çürümeden yaklaşık bir hafta dayanabileceğini ekledi.

Raflesya, 19. yüzyılın başlarında Endonezya'da İngiliz sömürgeci Sir Stamford Raffles tarafından keşfedilerek Rafflesia olarak adlandırıldı. Bu çiçek türü, 100 santimetrelik bir örneğin kaydedildiği Filipinler de dahil olmak üzere birçok Güneydoğu Asya ülkesinde yetişiyor. Bazen ölü çiçek olarak da adlandırılan asalak bitki, böcekleri çekmek için çürük et kokusu salıyor.

1 metreye kadar büyüyebilen Raflesya'nın ağırlığı ise 11 kilograma kadar çıkabiliyor. Taç yapraklarının uzunluğu 1 metre civarında olan Raflesya, tohumu olmayan bir çiçek ve ağaçların kökleri üzerinde parazit olarak yeterli ısı ve suyu bulunca oluşuyor.