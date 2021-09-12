FBI, 11 Eylül Saldırılarına Ait Gizli Bir Belgeyi Paylaştı

FBI, ABD Başkanı Joe Biden'in talimatı ile 11 Eylül saldırılarının gizli belgelerinden ilkini erişime açtı. Belgelerde, hava saldırısını düzenleyen iki 'hava korsanına' Suudi hükümetinin yardım ettiği iddialarını yanıtlayan detaylar yer alıyor.

ABD'de 11 Eylül 2001'de gerçekleştirlen ve yaklaşık 3.000 kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül saldırılarına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Bir süre önce bazı belgelerin gizliliğinin kaldırılarak kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisi gelmişti. Bu haberin ardından belgelerden ilki bugün erişime açıldı.

Erişime açılan ilk belge, saldırıları gerçekleştiren hava korsanlarından ikisi ile Suudi Arabistan arasındaki bağlantıya yönelik iddialar ile ilgili. 16 sayfalık ve kısmen düzenlenmiş olan belgede bir Suudi vatandaşının saldırılara sağladığı destekten bahsedilse de Suudi Arabistan hükümeti ile saldırılar arasında doğrudan herhangi bir bağlantı olduğuna dair bir kanıt bulunmuyor.

2016 yılına ait belgeler tanık ifadelerine yer veriyor:

11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları, uzun zamandır ABD hükümetine Suudi Arabistan hükümeti ile saldırılar arasındaki bağlantılara dair bilgilerin yer aldığı belgelerin yayınlanması için baskı kuruyor. Ayrıca Biden, bu konuda herhangi bir adım atmadığı için bir süredir eleştiriliyordu.

2016 yılına ait olan belgede, FBI'ın şüpheli listesinde olan bir isme ilişkin bazı detaylar ve tanık ifadeleri yer alıyor. Suudi Arabistan vatandaşı olan ve Los Angeles'ta öğrenci olduğu bilinen Ömer el-Bayumi isimli kişinin aslında bir istihbarat ajanı olduğundan bahsedilirken, El-Bayumi'nin saldırıları gerçekleştiren iki hava korsanına lojistik ve finansal destek sağladığı ifade ediliyor.