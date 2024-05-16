ABD'de iki kardeş, 25 milyon dolarlık kripto para çalmakla suçlanıyor.

ABD'de yaşayan 24 yaşındaki Anton Peraire-Bueno ve 28 yaşındaki James Peraire-Bueono kardeşler, Ethereum ağına saldırarak 25 milyon dolarlık kripto para çalmakla suçlanıyor. Yapılan açıklamaya göre iki kardeş, aylarca planladıkları ve oldukça sofistike bir saldırı gerçekleştirerek soygunu tam 12 saniyede gerçekleştirdi.

ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden gelen açıklamaya göre bu soygun şu ana kadar türünün tek örneği olarak kayıtlara geçti. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan savcı verili Lisa Monaco, "Peraire-Bueno kardeşler çok ileri derece, sofistike bir teknoloji kullanarak aylarca üzerine çalıştıkları planı saniyeler içinde uygulayarak 25 milyon dolar değerinde Ethereum çaldı" ifadelerini kullandı.

MIT'de eğitim almışlar

Yerel basına göre MIT'de matematik ve bilgisayar mühendisliği okumuş olan kardeşler, bu dönemde edindikleri özel becerilerini soygun için kullandı. Başsavcı Damian Williams, sanıkların planının blokzincir sistemlerinin sağlamlığı hakkında soru işareti ortaya çıkardığını ifade etti.

Müfettişler tarafından hem sömürü hem de üstün başarı anlamına gelen "The Exploit" şeklinde adlandırılan vakada iki kardeş, bekleyen özel transfer işlemlerine hileli yollarla erişerek yatırımcıların paralarını ele geçirmekle suçlanıyor.

Mahkemeden gelen haberlere göre iki kardeş, Ethereum temsilcileri kendilerine ulaştıktan sonra parayı geri vermeyi reddetti ve kara parayı aklama yolunu tercih etti. Şimdi mahkemeye çıkacak olan Peraire-Bueno kardeşler, suçlu bulunmaları durumunda 20 yılın üzerinde bir hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirler.