AK Parti, bir süredir üzerinde çalıştığı kripto para yasasını TBMM Başkanlığı'na sundu. Konuyla ilgili ilk açıklamalar da yapıldı. İşte yatırımcıyı bekleyenler...

Bir süredir gündem meşgul eden kripto para yasası ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. AK Parti, hazırladığı kanun taslağını TBMM Başkanlığı'na resmen sundu. Edinilen bilgiye göre henüz teklif aşamasındaki kripto para yasası, 19 maddeden oluşuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler oldu. Güler, konuyla ilgili açıklamasında önemli bir çıkış yaptı. Abdullah Güler'e göre yapılmak istenen düzenlemede vergisel anlamda bir kesinti olmayacak!

Ama...

Abdullah Güler tarafından yapılan açıklamaya göre kripto varlık hizmet sağlayıcılarının SPK'den lisans almaları gerekecek. Kripto varlıkların satış ve dağıtımları SPK tarafından yönetilecek. Kurum, yatırım danışmanlığına yönelik usul ve esasları da belirleyecek. TÜBİTAK ise teknolojik altyapı üzerine çalışacak. İşte bu iki kurum, bahsettiğimiz nedenlerden ötürü yüzde 1'er hizmet bedeli alacaklar.

Abdullah Güler, hâlihazırda hizmet vermekte olan kripto varlık hizmet sağlayıcıların lisans almak için 1 aylık zamanlarının olacağını söyledi. Faaliyetlerine devam etmek isteyen kurumlar, 1 ay içerisinde SPK'ye başvuru yapacaklar. Diğer firmalar ise 3 ay içerisinde hizmetlerini durduracaklar. Ayrıca yurt dışında faaliyet gösteren kripto borsaların kullanımı sonlandırılacak.