12 Yaş Üstü Çocuklara Üçüncü Doz Aşı Uygulanmaya Başlandı

Omicron varyantı sebebiyle vakaların rekor seviyelere ulaşması zamanının çoğunu okulda geçiren çocuklara yönelik tehlikeleri artırıyordu. Gelen yeni haberler de varyantla mücadelede önem taşıyan üçüncü dozun artık 12 yaş üstü çocuklara da uygulanacağını aktardı.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Omicron varyantı hızla dünyaya yayılmaya başlamış ve son iki yıla yakındır hayatımızı alt üst eden pandeminin olumsuz etkilerinin yeniden artmasına sebep olmuştu. Ülkemiz de bu varyanttan etkilenen yerler arasında yer alıyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamalarda vaka sayılarının ciddi derecede arttığını ve 5 Ocak tarihinde 66.467 vaka ile rekor kırdığını duyurmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamalarda da aşı takviminin üstünden 3 ay geçenlerin hatırlatma doz aşı olabileceği ifade edilmişti. Üçüncü dozun Omicron’a karşı %80 oranında etkili olduğunu ortaya çıkaran araştırmalar da insanları aşı olmaya yöneltmişti. Bu sebeple 12 yaş üstü çocukların ne zaman üçüncü doz aşı olabileceği de büyük merak konusuydu. Şimdi de bu durumla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

12 yaş üstü çocuklar için üçüncü doz aşı randevuları açıldı



Gelen haberlere göre artık iki doz aşının üzerinden 3 ay süre geçen 12 yaş üstü çocuklar da takviye doz, yani üçüncü doz aşı olabilecek. Açıklamalara göre aileler e-Nabız üzerinden randevu ve talep oluşturarak çocuklarına aşıyı yaptırabilecekler.

COVID-19 aşıları 12 yaş üstü çocuklara 5 Eylül’de ilk olarak uygulanmaya başlamıştı. Omicron sebebiyle artan vakalar ve çocukların okulda hastalığa yakalanma ihtimali de aileleri korkutuyordu. Bu yüzden ağır hastalığa karşı riski önemli derecede düşüren üçüncü dozun uygulanmaya başlamasının önemli bir adım olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zaten birçok bilim insanı da aşının hastalığa karşı hâlen en büyük silah olduğunun ve ‘hatırlatma dozu’nun büyük bir önem taşıdığının altını çiziyordu.