12GB RAM'li Vivo iQOO'nun Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Vivo'nun ilk katlanabilir akıllı telefonunu da üretecek olan iQOO'nun ilk akıllı telefonuna ait teknik özellikler, cihazın anavatanı Çin'de sızdırıldı. Buna göre Vivo'nun alt markası olan şirket, ses getirecek bir amiral gemisi ile açılış yapacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo’nun alt markası iQOO’yu açıklamasının üzerinden neredeyse bir hafta geçmişken şirketin ilk akıllı telefonu hakkında detaylar netleşmeye başladı.Çinli teknoloji platformu IT Home’da yer alan raporlara göre Vivo iQOO, bir alt marka olmasına rağmen iddialı bir amiral gemisi ile çıkış gerçekleştirecek.

Rapora göre cihaz, Qualcomm’un mevcut en güçlü işlemcisi olacak Snapdragon 855’ten güç alacak. 12GB’a kadar RAM kapasitesi sunacak olan cihazda 256GB’a kadar da dahili depolama alanı bulunacak. Rapora iQOO, Vivo’nun Super VOOC hızlı şarj teknolojisini de destekleyecek. Bu da cihazı Snapdragon 855’li 44W hızlı şarj destekli ilk telefon yapacak.

Cihazla ilgili en temel özellikleri biliyor olsa da pek çok detaya hala sahip değiliz. Bunlardan biri de telefonun ismi. Cihaz hala Vivo iQOO olarak anılıyor ancak iQOO tek başına bir marka ve kendi bünyesinde çeşitli modeller tanıtacak. İlerleyen günlerde cihazın adının ve üçlü kamera kurulumuna ait detayların da ortaya çıkması bekleniyor.