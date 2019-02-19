Vivo'nun akıllı telefonlara servet vermek istemeyenler için geliştirdiği en yeni ürün olan Vivo U1, resmi olarak tanıtıldı. Modern tasarımı ve seviyesine göre güçlü kamerası ile dikkat çeken cihaz, bütçe dostu fiyatı ile seviyesinin en iyi seçeneklerinden biri olabilir.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, şirketin giriş segmentindeki en yeni temsilcisi Vivo U1 modelini resmi olarak tanıttı. Damla çentikli tasarımı sayesinde oldukça yüksek bir ekran/gövde oranı sunan Vivo U1, çift arka kamerası sayesinde gelişmiş bir portre modu ve seviyesinin üzerinde bir fotoğraf kalitesi sunuyor.

Qualcomm’un Snapdragon 439 işlemcisinden güç alan cihaz tüketicilere 3GB, 4GB olmak üzere iki ayrı RAM ve 32GB, 64GB olmak üzere iki ayrı depolama alanı seçeneği sunuyor. 6,2 inçlik HD çözünürlüklü bir ekranı bulunan cihaz, 4030 mAh bataryası ile uzun denilebilecek bir şarj ömrü vadediyor.

Vivo U1 Özellikler

Snapdragon 439 işlemci

3GB, 4GB RAM / 32GB, 64GB depolama

6.2 inç HD LCD ekran

13MP+2MP arka kamera

8MP ön kamera

Bluetooth, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, GPS

4030 mAh batarya

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

Cihazın 3GB RAM, 32GB ROM; 3GB RAM, 64GB ROM ve 4GB RAM, 64GB ROM olmak üzere üç farklı varyantı bulunuyor. Fiyatlandırma ise sırasıyla 626 TL, 783TL ve 939 TL olarak açıklandı. Elbette ki bu fiyatlara ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.