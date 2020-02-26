1983 model Volkswagen Rabbit (Golf), yıllar sonra yeniden yaratıldı. Kanada'da yaşayan Derek Spratt isimli bir kişi tarafından hayata geçirilen proje, 2 yıla yakın sürdü ve 140 bin dolardan fazlaya mal oldu.

Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen, otomobil sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi. Şirket, bugüne dek onlarca otomobil üretti ancak bunlardan bazıları vardı ki adını tarihe yazdırmayı başardı. Bu modellerden bir tanesi de hiç şüphesiz Golf. 1974 yılında üretilmeye başlayan Golf, günümüze kadar gelmeyi başardı ve hala da otomobil sektörünün popüler araçlarından bir tanesi.

Şimdi sizlere, 1983 model bir Golf'ün hikayesinden bahsedeceğiz. Golf, piyasaya sürüldüğü ilk dönemlerde ABD'de "Rabbit" olarak isimlendiriliyordu. Aracın sahibi olan Derek Spratt, aracını o dönemlerde Rabbit olarak satın almıştı. Öğrencilik hayatını Rabbit'i ile tamamlayan Spratt, ardından aracını sattı.

Spratt, yıllar sonra yeniden bir Rabbit aldı ve sahip olduğu aracını baştan yaratma kararı aldı. Bu karar, ona hem zaman hem de para açısından büyük bir meblağya patlayacaktı ancak Spratt, tüm bunlara razıydı. Aracını yeniden yaratabilmek için 12 bin saatten fazla uğraşan Spratt, Rabbit'in dönüşümü için 140 bin dolardan fazla para harcadı. Bu özel Rabbit, şu an için türünün tek örneği olarak karşımıza duruyor.

Derek Spratt, aracını yeniden yaratma hayalini bir proje haline çevirdi ve bu projeyi herkesle paylaşmak istedi. Farklı sosyal medya platformları üzerinden hesaplar açan Spratt, 180'den fazla video oluşturdu ve 1983 model Volkswagen Rabbit'ine yaptığı tüm değişiklikleri, en ince ayrıntılarıyla paylaştı.

Spratt, 1983 model Rabbit'inin her noktasını baştan yarattı. Yapılan değişiklikler içerisinde elbette motor da bulunuyordu. Aracın motorunu değiştirebilmek için bir motor üreticisi ile bir araya gelen Spratt, orijinaline bağlı kalınmış ancak 220 beygir güç üretebilen özel bir motor ürettirdi. 2020 Cenevre Otomobil Fuarı'nda da yer alacak olan araç, motorunu tüm otomobilseverlere gösterecek.

Spratt, aracının şanzıman sistemini de değiştirdi. Bu bağlamda yine özel yapım bir sistem kullanan araç sahibi, şu an 5 ileri vitesi olan standart bir şanzımana sahip. Aracının orijinal egzoz yapısını da değiştiren Spratt, bu kez bir Golf'ün egzozunu kullanıyor. Araçtaki egzoz sistemi, orijinaline oranla daha iyi bir soğutma sağlıyor.

1983 model Rabbit'e yapılan değişiklikler, sadece güç bölümüyle sınırlı değil. Spratt, sahip olduğu aracın tamponlarını, camlarını, çamurluklarını, karbon fiber aksamını, kısacası aklınıza gelebilecek ne varsa hepsini değiştirdi. İç tasarımda da önemli değişiklikler yapan Spratt, aracına özel yapım bir dijital gösterge kazandırdı.

Spratt, aracından bahsederken bu benzersiz Rabbit'in sadece 816 kilogram olduğunu ve piste çıktığında Porsche 718 Cayman S modelinden daha iyi bir performans sunduğunu söylüyor. Ancak Spratt, an itibarıyla bu aracın sahibi değil. Geçtiğimiz ay aracını sattığını açıklayan Spratt, satış bedelini söylemedi ancak harcadığı paranın bir bölümünü karşıladığını ifade etti. Spratt şimdi, 1961 model Volkswagen Beetle'ı baştan yaratmak istediğini söylüyor.