Tesla Model 3, Çin'de En Çok Üretilen Elektrikli Araba Oldu

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı konumunda bulunan Çin’in ocak ayındaki elektrikli otomobil üretim rakamları açıklandı. En çok elektrikli otomobil üreten firma ise rakiplerine %12,5’lik bir fark atan Tesla oldu.

MIIT tarafından paylaşılan verilere göre elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın Model 3’ü, ocak ayında Çin’in elektrikli otomobil üretim grafiğinde 1 numaraya oturmayı başardı. Elon Musk’ın CEO’su olduğu şirket, üretilen 2.625 adet Model 3 ile birlikte rakiplerinin %12,5 oranında önüne geçmeyi başardı.

Bunun ocak ayı rakamları olduğu düşünülürse şirketin oldukça başarılı bir grafik çizdiğini de söyleyebiliriz. Üstelik ocak ayında gerçekleştirilen üretim, Şangay Gigafactory’de tam kapasitede gerçekleştirilen ilk üretimdi. Dolayısıyla Tesla’nın Şangay fabrikasının oldukça başarılı bir iş çıkardığını belirtebiliriz.

Ocak ayında en çok üretim hacmine sahip olan 10 model:

Ocak ayında 2.625 adet üretilen Model 3’ü takip eden ilk üç araba modelleri GAC Aion S, BAIC EC 3, Baujun E200 oldu. İlk 10 sıradaki otomobil modelleri ve üretim hacimleri ise şu şekilde:

Tesla Model 3 / 2.625

GAC Aion S / 2.333

BAIC EC 3 / 2.273

Baujun E200 / 2.127

Nio ES6 / 1.861

ORA R1 / 1.554

BYD e2 / 1.295

BAIC EU5 / 1.252

Benteng B30EV400 / 1.102

GAC-Toyota iA5 / 1.042

Tabii Çin Yeni Yılı kutlamaları ve ocak ayının sonlarında patlak veren Corona virüsü salgını nedeniyle şubat ve belki de mart aylarında Çin’deki otomobil üretiminde gözle görülür bir düşüş yaşanması oldukça muhtemel. Şu an için olası senaryoları görmek biraz güç olsa da ilerleyen haftalar birçok şeyi ortaya koyacaktır.

Çin, dünyadaki en büyük elektrikli otomobil pazarı konumunda bulunuyor. Ülke, pazar genişliği olarak Avrupa’nın 2 katı, ABD’nin ise 3 katı büyüklüğe sahip. Dolayısıyla Tesla Model 3’ün yıl boyunca liderlik koltuğunda oturması da oldukça muhtemel.