15-21 Haziran 2026: Türkiye'de En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 15-21 Haziran 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 15-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Prime Video'da yayımlanan romantik türündeki Off Campus zirveye yerleşirken filmlerde ise Mubi'deki Nasıl Seks Yapacağız? en üstte yer alıyor.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi Uykucu - Netflix Yaz Evi - Prime Video Seks ve Şehir - Prime Video Senin Hatan: Londra - Prime Video Jurassic World: Yeniden Doğuş - Prime Video Öldürdüğün Şeyler - TV+ Harry Potter ve Ölüm Yadigârları - HBO Max & TV+ Ketenpere: Delavere - Prime Video Aquaman ve Kayıp Krallık - HBO Max & TV+

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler