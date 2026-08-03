Spider-Man Brand New Day, tarihi bir başarıya koşuyor. Film, ilk hafta sonunda neredeyse 1 milyar dolar hasılatla tüm zamanları en iyi açılış yapan ikinci filmi oldu.

Şüphesiz en sevilen süper kahraman olan Spider-Man’in 5 yıl aradan sonra çıkan yeni filmi Spider-Man: Brand New Day, 31 Temmuz günü vizyona girmişti. Film, tahmin edebileceğiniz gibi ülkemiz de dahil her yerde çok büyük ilgi gördü ve Örümcek Adam’ın hâlâ ne kadar büyük bir marka olduğunu gözler önüne serdi.

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Film, ilk hafta sonunda eşi benzeri görülmemiş bir gişe performansına imza atarak “Sinema öldü.” diyenlerin iddiasını boşa çıkardı. Film hem Kuzey Amerika’da hem de dünya çapında tüm zamanların en iyi açılış yapan 2. filmi oldu.

Küresel hasılatı ilk üç günde 972 milyar dolara ulaştı

Spider-Man: Brand New Day, ABD ve Kanada'da gösterime girdiği 4.487 salonda toplam 355 milyon dolar hasılat toplayarak beklentileri tamamen aştı. ABD dışındaki pazarlardan topladığı 573 milyon dolar ile birlikte küresel toplam hasılatı da ilk hafta sonunda 927 milyon dolara ulaştı. Bu da onu Avengers: Endgame’in ardından en iyi açılış yapan 2. film yaptı.

Bugün açıklanacak nihai verilerin tahminlerin üzerine çıkması halinde filmin tüm zamanların en yüksek açılış rekorunu kırma ihtimali dahi bulunuyor. Tarihte daha önce hiçbir film ABD’de tek bir hafta sonunda 300 milyon dolar barajını aşamamıştı. Sony'nin filmi pazarlama bütçesi hariç yaklaşık 225 milyon dolar üretim maliyetiyle hayata geçirdiğini belirtelim.

Deston Destin Daniel Cretton tarafından yönetilen Spider-Man: Brand New Day, hem eleştirmenlerden hem de sinemaseverlerden tam not aldı. Başrolünde Tom Holland yer alıyor. Ona kemik kadro Zendaya ve Jacob Balaton eşlik etmeye devam ediyor. Jon Bernthal ve Sadie Sink gibi isimler de kadroda var. Film, No Way Home’un yıllar sonrasında herkesin kim olduğunu unuttuğu Peter Parker’ın hem kişisel hayatına hem de Örümcek Adam olarak yeni bir tehditle yüzleşmesini konu ediniyor.