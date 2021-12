Spider-Man Filmleri Hangi Sırayla İzlenir?

Tobey Maguire, Andrew Garfield ve Tom Holland. Biri çocukluğumuzun, biri gençliğimizin biri de yetişkin hayatımızın Spider-Man’i ve hepsinin ayrı bir yeri var. Eğer Spider-Man: No Way Home’u izlediyseniz ve tüm Spider-Man filmlerini baştan sona izlemek istiyorsanız sizler için Spider-Man filmleri hangi sırayla izlenir anlattık. (Yazımızda bol bol spoiler vardır.)

Spider-Man, beyaz perdeye en ikonik girişi olan 2002 yılında Tobey Maguire ile karşımıza çıktı. Daha önce de Spider-Man sinema filmleriyle seyirciyle buluşsa da milat olarak 2002 yılındaki film kabul edilir. Bu filmden sonra ise Spider-Man iki farklı aktörle ve bambaşka hikâyelerle karşımıza gelmeye devam etti.

Daha sonra gelen Spider-Man’ler ile de filmleri izleme sıralaması biraz karıştı ve bu evrene uzak olanlar hangi sırayla izleneceğini bilmiyor olabilir. Bu sebeple bu yazımızda Spider-Man filmleri hangi sırayla izlenir anlattık. Tekrar uyaralım, yazımızda bol bol spoiler bulunuyor.

Spider-Man / Örümcek Adam filmleri hangi sırayla izlenmeli?

Tobey Maguire’lı Spider-Man serisi: Spider-Man - 2002 Spider-Man 2 - 2004 Spider-Man 3 - 2007 Andrew Garfield’lı The Amazing Spider-Man serisi: The Amazing Spider-Man (2011) The Amazing Spider-Man 2 (2013) Tom Holland’lı MCU Spider-Man serisi: Captain America: Civil War - 2016 (İlk görünüş) Spider-Man: Homecoming - 2017 (İlk solo film) Avengers: Infinity War - 2018 Avengers: Endgame - 2019 Spider-Man: Far From Home - 2019 Venom: Let There Be Carnage - 2021 Spider-Man: No Way Home - 2021

Her şeyin başladığı Tobey Maguire’lı Spider-Man serisi:

Peter Parker'ı tanıyalım: Spider-Man – 2002

Oyuncular: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe, James Franco, Rosemary Harris, J.K. Simmons

IMDb puanı: 7,3

Çocukluğumuzun efsanesi, neredeyse herkesin favorisi olan Tobey Maguire’lı Spider-Man serisinin başladığı film olan Spider-Man, mahallemizin dostu Spider-Man’imizin köken hikâyesini anlatıyor. Artık neredeyse hepimiz Peter Parker’ın bir örümcek tarafından ısırıldığını ve bu hale geldiğini bilsek de seriye başlamak için ilk olarak bu filmi izlemeniz gerekiyor.

Çoğu otoriteye göre hâlâ en iyi Örümcek Adam filmi: Spider-Man 2 – 2004

Oyuncular: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina, James Franco, Rosemary Harris, J.K. Simmons, Dylan Baker

IMDb puanı: 7,3

Doktor Otto Octavius, nam-ı diğer Dr. Octopus ile tanıştığımız film olan Spider-Man 2, Tobey Maguire üçlemesinin en iyi filmi olarak sayılıyor. Gerek Alfred Molina’nın üst seviye oyunculuğu gerekse hikâye akışı gerçekten içine çekiyor. Spider-Man 2’yi 2. sırada izlemeniz gerekiyor.

İkonik seriye son veren final: Spider-Man 3 – 2007

Oyuncular: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Topher Grace, Thomas Haden Church, James Franco, Bryce Dallas Howard, Rosemary Harris, J.K. Simmons

IMDb puanı: 6,2

Aslında teori olarak iyi bir senaryoya sahip olsa da sinema perdesine o kadar da iyi yansıtılmaması sebebiyle Tobey Maguire üçlemesinin en kötü filmi olarak kabul edilen Spider-Man 3’te Peter Parker, Ben amcasının ölümüne sebep olan Sandman ile ve uzaydan gelen Symbiot Venom ile tanışıyor.

Başka bir evrende geçen Andrew Garfield’lı The Amazing Spider-Man serisi:

Her şeyin yeniden başladığı, bir başka evrendeki Peter'ın hikayesi: The Amazing Spider-Man - 2012

Oyuncular: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifaans, Irrfan Khan, Denis Leary, Sally Field, Martin Sheen

IMDb puanı: 6,9

Tobey Maguire’ın serisi sansasyonla bitti ve artık yeni bir başlangıcın zamanı gelmişti. Bu sefer Peter Parker rolünü Andrew Garfield üstlendi ve ona Mary-Jane Watson yerine Gwen Stacy eşlik ediyordu, onu da Emma Stone canlandırıyordu. Yine bir köken hikâyesi izlediğimiz The Amazing Spider-Man filminde kahramanımızın Dr. Kurt Connors, nam-ı diğer Lizard ile kapışmasını izliyoruz.

Yeni Peter'ın hikayesi çabuk son buluyor: The Amazing Spider-Man 2 - 2014

Oyuncular: Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Paul Giamatti, Dane DeHaan, Felicity Jones, Sally Field

IMDb puanı: 6,6

Tüm Spider-Man filmleri arasında en kötüsü olarak anılan The Amazing Spider-Man 2'de Peter Parker başka bir Green Goblin, Rhino ve Electro ile tanışıyor ve onlarla uğraştığı sırada bütün New York’un Oscorp’un baskısı altında olduğunu görüyor. Andrew Garfield’ın Spider-Man serüveni de burada noktalanıyor.

Artık Marvel Sinematik Evrenine dahil olan Tom Holland’lı Spider-Man serisi:

Yeni ve son Peter'a merhaba deyin: Captain America: Civil War - 2016

Oyuncular: Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Jeremy Renner, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Tom Holland

IMDb puanı: 7,8

Captain America: Civil War her ne kadar bir Captain America filmi olsa da cep boy bir Avengers desek de olur. Avengers ekibinin fikir ayrılıklarından dolayı birbirlerine girdikleri bu filmde Iron Man, takımına destek olması amacıyla New York’da başarılı işlere imza atan genç Peter Parker’ı keşfediyor ve onu ilk defa Marvel Sinematik Evreninde görmüş oluyoruz.

Gerçek anlamda liseli, gerçekten çocuk yeni Peter'ı daha yakından tanıyoruz: Spider-Man: Homecoming - 2017 (ilk film)

Oyuncular: Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr., Marisa Tomei, Jon Favreau, Gwyneth Paltrow, Zendaya, Donald Glover, Jacob Batalon

IMDb puanı: 7,4

Civil War filmindeki görünüşünden sonra ilk solo filmiyle seyirciye sunulan Tom Holland’lı Spider-Man serisinin ilk filmi Spider-Man: Homecoming filmi, bir köken hikâyesi anlatmıyor. Peter Parker’ın örümcek tarafından ısırılmasını veya Ben amcanın ölmesini görmüyoruz. Direkt olarak bu liseli genç Peter Parker’ın, onun arkadaşı Ned’in ve onun hoşlandığı kız olan MJ’in New York maceralarını ve Peter’ın Tony Stark ile olan ilişkisini izliyoruz.

Peter, yaşından büyük bir sınavla karşı karşıya: Avengers: Infinity War – 2018

Oyuncular: Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Jeremy Renner, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Tom Holland, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch, Zoe Saldana, Tom Hiddleston, Karen Gillan, Josh Brolin, Chris Pratt

IMDb puanı: 8,4

Marvel evreninin en büyük 2 filminden biri olan Avengers: Infinity War, tüm süper kahramanlarımızın Thanos’a karşı olan savaşını anlatıyor. Spesifik olarak Spider-Man hikâyesi olmasa da Spider-Man’in sonraki filmlerinde olacak şeyleri anlayabilmek için bu filmi de izlemeniz gerekiyor.

Geri dönüşün efsane olduğu Avengers: Endgame – 2019

Oyuncular: Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Jeremy Renner, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Tom Holland, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch, Zoe Saldana, Tom Hiddleston, Karen Gillan, Josh Brolin, Chris Pratt

IMDb puanı: 8,4

Bildiğimiz Avengers serisinin sonu olan Endgame filminde, Marvel Sinematik Evreni adına çok büyük gelişmeler yaşanıyor. Spider-Man’ın Infinity War ve Endgame’de önemli bir rolü bulunuyor ve sonraki filmlerde anlatılan olayları anlayabilmek için bu filmi de izlemeniz gerekiyor.

Büyük savaşların ardından liseli Peter'ın hikayesine devam, ancak bu kez düşman da çok güçlü: Spider-Man: Far From Home – 2019

Oyuncular: Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal, Marisa Tomei, Jon Favreau, Zendaya, Jacob Batalon

IMDb puanı: 7,4

Tom Holland’ın ikinci solo Spider-Man filmi olan Far From Home’da, Endgame sonrası yaşanan Tony Stark’ın ölümünün Peter Parker’ı nasıl etkilediğini ve bu olaylardan uzaklaşmak için Ned ve MJ ile Avrupa tatiline gitmesini izliyoruz. Burada Mysterio ve Nick Fury ile tanışan Peter’a tatilde de rahat verilmiyor ve filmin sonunda kendisinin kimliği açığa çıkıyor ve tam açığa çıktığı sahnede film bitiyor.

Paralel evrenden gelen tanıdık biri: Venom: Let There Be Carnage – 2021

Oyuncular: Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham

IMDb puanı: 6,0

Sony’nin haklarına sahip olduğu Venom: Let There Be Carnage filminin içerisinde ne Spider-Man ne de Peter Parker’a ait bir unsur bulunmuyor. Ancak filmin post-credit sahnesinde Venom Symbiot’unun bir televizyon haberinde Marvel Sinematik Evrenindeki Spider-Man’i görüyor ve film Tom Holland’lı Spider-Man’in 3. filmine bağlanmış oluyor.

...ve sonunda herkesin bir araya geldiği Spider-Man: No Way Home – 2021

Oyuncular: Tom Holland, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Alfred Molina, Willem Dafoe, Jamie Foxx,

IMDb puanı: 8,9

Geldik en son çıkan Spider-Man filmine. Tom Holland’ın son filmi, bugüne kadar ki en büyük Spider-Man filmi. Filmde hem ilk Spider-Man filmlerindeki kötü adamları hem de onların Peter Parker’larını görüyoruz. Yani hem Tobey’i hem de Andrew’i. Bu filmde May hala, normalde Ben amcanın söylediği efsane söz olan ‘Büyük güç, büyük sorumluluk getirir’ sözünü Peter’a söylüyor ve aslında Tom Holland’ın bu üç filminin tamamının onun köken hikâyesi olduğunu anlıyoruz.

Spider-Man’i gelecekte neler bekliyor?