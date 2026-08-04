Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

God of War Dizisinin Yeni Kratos'u Belli Oluyor: İşte En Büyük Aday!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Prime Video'nun merakla beklenen God of War uyarlamasında Kratos karakteri için Dave Bautista ile görüşülüyor.

God of War Dizisinin Yeni Kratos'u Belli Oluyor: İşte En Büyük Aday!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bu yılın başlarında Kratos rolünü üstlendiği açıklanan Ryan Hurst'un çekimler esnasında pazu kasını yırttığı açıklanmıştı. Yaşanan bu ağır sakatlık, oyuncunun ameliyat ve uzun bir iyileşme sürecine girmesine neden oldu. Dizinin prodüksiyon takvimini 2027 yılına kadar erteleme riski taşıyan bu durum karşısında yapımcılar hızlı bir aksiyon almak zorunda kaldı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Amazon MGM Studios ve Sony, çekimlerin 2027'ye sarkmasını önlemek adına Kratos karakteri için yeni bir oyuncu arayışına girdi. Yapım ekibinin ana hedefi, yeni bir oyuncuyla anlaşarak durdurulan çekimlere sonbahar döneminde yeniden başlamaktı ve bu doğrultuda ilk aday belli oldu.

İçerikten Görseller

God of War Dizisinin Yeni Kratos'u Belli Oluyor: İşte En Büyük Aday!
2

Dave Bautista, yeni Kratos olabilir

2

Gelen son bilgilere göre Kratos rolü için öne çıkan en güçlü aday Dave Bautista oldu. Oyuncunun uzun yıllardır koruduğu kaslı ve fiziksel yapısı, karakterin gereksinimleriyle doğrudan örtüşüyor. Bu durum, yeni oyuncunun aylarca sürecek bir fiziksel hazırlık kampına ihtiyaç duymadan doğrudan sete girebilmesini mümkün kılıyor.

Bautista'nın tercih edilmesindeki tek etken fiziği değil. Oyuncunun Amazon MGM Studios ile olan geçmiş iş birliği de masadaki en büyük kozlardan biri. Aktör daha önce Amazon yapımı The Wrecking Crew, My Spy ve My Spy: The Eternal City projelerinde yer almıştı. Ayrıca hazırlıkları süren Road House 2 ve yeni Highlander filminde de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Peki siz Kratos rolü için Dave Bautista'nın tercih edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

Spider-Man: Brand New Day Gişede Tarih Yazdı: Tüm Zamanların En İyi Açılış Yapan 2. Filmi!

Spider-Man: Brand New Day Gişede Tarih Yazdı: Tüm Zamanların En İyi Açılış Yapan 2. Filmi!

Ücretsiz Maç İzleyebileceğiniz Siteler (Yasal)

Ücretsiz Maç İzleyebileceğiniz Siteler (Yasal)

Dizi İndirme Sitesi Arayanlara 6 Ücretsiz Platform

Dizi İndirme Sitesi Arayanlara 6 Ücretsiz Platform

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit Serisi Hangi Sırayla İzlenir? İzlediyseniz Bile Kontrol Etmenizde Fayda Var!

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit Serisi Hangi Sırayla İzlenir? İzlediyseniz Bile Kontrol Etmenizde Fayda Var!

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz En İyi Mini Diziler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz En İyi Mini Diziler

Hatırladıkça Sizi Çocukluk Yıllarınıza Götürecek, Cartoon Network’te Yayınlanmış En Popüler Çizgi Filmler

Hatırladıkça Sizi Çocukluk Yıllarınıza Götürecek, Cartoon Network’te Yayınlanmış En Popüler Çizgi Filmler

Amazon Prime

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Dizel, Mazot, Motorin: Aynı Yakıtın Neden 3 Farklı İsmi Var? İşte Sebebi

Dizel, Mazot, Motorin: Aynı Yakıtın Neden 3 Farklı İsmi Var? İşte Sebebi

250 Bin TL Civarında Alınabilecek En Sorunsuz Arabalar

250 Bin TL Civarında Alınabilecek En Sorunsuz Arabalar

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Yenilenen Honda Accord Tanıtıldı! İşte Tasarımı ve Özellikleri

Yenilenen Honda Accord Tanıtıldı! İşte Tasarımı ve Özellikleri

Araç Muayenesinde Yeni Dönem: 2026 Güncel Araç Kontrol Listesi ve Tüm Değişiklikler

Araç Muayenesinde Yeni Dönem: 2026 Güncel Araç Kontrol Listesi ve Tüm Değişiklikler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com