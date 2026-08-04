God of War Dizisinin Yeni Kratos'u Belli Oluyor: İşte En Büyük Aday!

Prime Video'nun merakla beklenen God of War uyarlamasında Kratos karakteri için Dave Bautista ile görüşülüyor.

Bu yılın başlarında Kratos rolünü üstlendiği açıklanan Ryan Hurst'un çekimler esnasında pazu kasını yırttığı açıklanmıştı. Yaşanan bu ağır sakatlık, oyuncunun ameliyat ve uzun bir iyileşme sürecine girmesine neden oldu. Dizinin prodüksiyon takvimini 2027 yılına kadar erteleme riski taşıyan bu durum karşısında yapımcılar hızlı bir aksiyon almak zorunda kaldı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Amazon MGM Studios ve Sony, çekimlerin 2027'ye sarkmasını önlemek adına Kratos karakteri için yeni bir oyuncu arayışına girdi. Yapım ekibinin ana hedefi, yeni bir oyuncuyla anlaşarak durdurulan çekimlere sonbahar döneminde yeniden başlamaktı ve bu doğrultuda ilk aday belli oldu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Dave Bautista, yeni Kratos olabilir

Gelen son bilgilere göre Kratos rolü için öne çıkan en güçlü aday Dave Bautista oldu. Oyuncunun uzun yıllardır koruduğu kaslı ve fiziksel yapısı, karakterin gereksinimleriyle doğrudan örtüşüyor. Bu durum, yeni oyuncunun aylarca sürecek bir fiziksel hazırlık kampına ihtiyaç duymadan doğrudan sete girebilmesini mümkün kılıyor.

Bautista'nın tercih edilmesindeki tek etken fiziği değil. Oyuncunun Amazon MGM Studios ile olan geçmiş iş birliği de masadaki en büyük kozlardan biri. Aktör daha önce Amazon yapımı The Wrecking Crew, My Spy ve My Spy: The Eternal City projelerinde yer almıştı. Ayrıca hazırlıkları süren Road House 2 ve yeni Highlander filminde de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Peki siz Kratos rolü için Dave Bautista'nın tercih edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.