İddia: Disney+'a Ücretsiz Paket mi Geliyor?

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Disney+ ve Paramount+ gibi yayın şirketleri, YouTube'un ezici pazar payı karşısında abonelik duvarlarını indirip ücretsiz abonelik seçeneği sunmayı tartışıyor.

Disney ve Paramount Skydance, dijital yayıncılıkta dengeleri değiştirecek bir adım atmanın eşiğinde. Business Insider’da yer alan habere göre şirketler, platformlarına ücretsiz abonelik seçenekleri ekleme seçeneğini değerlendiriyor.

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Bu hamlenin arkasında yatan temel amacın izleyici kitlesini genişletmek, reklam gelirlerini artırmak ve platforma ilk kez adım atan kullanıcıları zamanla ücretli aboneye dönüştürmek olduğu ifade ediliyor.

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Kısa süreli deneme abonelikleri gelebilir

Adam Smith (Disney Ürün ve Teknoloji Başkanı) sızan bilgilere göre şirket içi bir yayıncılık toplantısında Disney+ platformunda ödeme duvarı olmaksızın erişilebilecek ücretsiz içerik seçeneğinin mümkün kılınabileceğini dile getirdi. Disney'in buradaki stratejisi oldukça net. Ödeme duvarının yarattığı zorluğu ortadan kaldırarak kullanıcıların uygulamayı düzenli olarak kullanmasını sağlamak. Uygulamayı alışkanlık hâline getiren izleyicilerin ilerleyen süreçte ücretli üyeliklere yükseltilmesi hedefleniyor.

Ücretsiz yayın modeli yalnızca Disney ile sınırlı değil. Sızdırılan şirket içi bir sunuma göre Paramount da yayın platformundaki film ve dizilerin bir kısmını aboneliği olmayan kullanıcılara açmayı planlıyor. Pazarın lideri Netflix cephesinde ise Temmuz ayı ortalarında konuşan eş CEO Greg Peters, ABD dışındaki belirli pazarlarda ücretsiz bir teklifin mantıklı olabileceğini vurgulamıştı.