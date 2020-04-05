İtalya, koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlere ilişkin veriler bakımından Avrupa'da merkez üssü haline gelmişti. Yüreklere su serpen açıklamalar yapan İtalyan yetkililer, ülkede koronavirüs vaka sayısında düşüş eğilimi olduğunu söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Avrupa kıtasını da kaplarken, İtalya’da yaklaşık 16 bin can kaybına ve yaklaşık 129 bin vaka görülmesine neden oldu. İtalya’nın kuzeyinde yer alan Lombardiya, salgından en çok etkilenen bölge oldu.

Ülkede son duruma ilişkin bilgileri paylaşan Ulusal Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, son iki hafta içinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerinin sayısının ilk defa 600’ün altına düştüğünü ifade etti.

İtalya'da koronavirüs vakaları düşüyor:

Gelecekle ilgili umut veren açıklamalarını sürdüren Borrelli, yoğun bakımda olan insan sayısının ve vakalardaki günlük artışın her ikisinin de aşağı yönlü olduğunu belirtti. 4 Nisan’da koronavirüs vaka sayısında 2 bin 886’lık bir artış yaşandığını belirten Borrelli, bu durumun, Mart ayı sonunda kaydedilen 5 binden fazla vakanın günlük artışlarına kıyasla önemli bir düşüş olduğunu bildirdi.

İtalyan yetkili, 13 Nisan’a kadar uzatılan sıkı karantina tedbirlerine ilişkin, “Bu belirtilen tarihe kadar mevcut durumun geçeceğini sanmıyorum. Haftalarca evde kalmamız gerekecek." dedi. Borrelli, enfeksiyonun geri dönüş olasılığının önüne geçmek için sıkı tedbirlere ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Şu anda durağan bir durumdayız. İleriyi görmeye ihtiyaç var." diye konuştu.

Koronavirüsten iyileşenlerin durumuna ilişkin de bilgileri paylaşan Angelo Borrelli, “İyileşen insan sayısı şimdi 21.815. Gün boyunca bu sayı 819 arttı.” şeklinde konuştu. Son rakamlar, İtalya'daki günlük ölümlerin sayısında son zamanlarda bir düşüş olduğunu gösteriyor. 4 Nisan'da ülkede 681 yeni ölüm bildirildi. 3 Nisan'da buna karşılık gelen artış 766 oldu.

Öte yandan, İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ülkede şu ana kadar 10 bini aşkın sağlık çalışanına koronavirüs bulaştı. 73’ü doktor, 23’ü hemşire, 27’si de acil servis operatörü olmak üzere 123 sağlık çalışanı virüsten yaşamını yitirdi.