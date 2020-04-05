Koronavirüs Salgınından En Çok Etkilenecek 27 Eyalet

ABD'de, özellikle güney eyaletlerinin içinde bulunduğu 27 eyaletin COVID-19 salgını nedeniyle en yüksek risk grubunda olan eyalet olduğu düşünülüyor. Risk grubunu oluştururken bakılan faktörler arasında yetişkin nüfusun yüzde kaçının 65 yaş ve üzeri olduğu ve kronik rahatsızlıklar.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şimdiye kadar 67.260 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüs (COVID-19) ABD içinde de hızla yayılıyor. Salgın, tüm yaş grubundan insanları etkilese de, özellikle 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan yetişkinler de ölüm oranı artıyor.

Kaiser Family Foundation tarafından ABD için yapılan bir araştırmada, eyaletlerdeki 18 yaş ve üzeri yetişkin nüfus verileri incelenerek hangi eyaletlerin COVID-19 salgınının yayılmasına daha müsait olduğu tespit edildi. 65 yaş ve üzeri yetişkinlerin yanı sıra, kalp rahatsızlığı, astım, diyabet, kronik obstrüktif pulmoner ve akciğer rahatsızlığı gibi kronik rahatsızlıkları bulunanlar da COVID-19'dan en çok etkilenenler arasında yer alıyor.

92 milyon ABD'li risk altında

Kaiser Family Foundation'ın ulaştığı sonuçlara göre, ABD'deki yetişkin nüfusun yüzde 37,6'sı, yani 92,6 milyon ABD'linin koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle ciddi hastalıklara maruz kalma riski yüksek. Bu 92,6 milyon ABD'linin 51,1 milyonuysa, 65 yaş ve üzeri yetişkinler.

Eyaletler bazında, yetişkin nüfusu koronavirüsle enfekte olduğu takdirde ciddi hastalıklara neden olacak bölgelerin başında West Virginia geliyor. Araştırmaya göre 690.000 yetişkin, yani yetişkin nüfusun yüzde 49,3'ü yüksek risk grubunda. Araştırmaya göre 27 eyalet, ABD'deki ulusal orana göre daha yüksek risk grubu barındırıyor. Bu eyaletlerin çoğu güneyde bulunuyor. Örneğin Alabama, Tennessee ve Mississippi gibi eyaletlerin hepsinde risk ortalaması yüzde 40'ın üzerinde.

Yüzde 40'ın üzerinde risk grubu bulunan diğer eyaletlerse; New Hampshire, Missouri, Oklahoma, Michigan, Delaware, South Carolina, Louisiana, Florida, Maine, Arkansas, Kentucky.

ABD'de şu ana kadar doğrulanmış vaka sayısı 321.762 iken, ölü sayısı 9.132. Ölümlerin en çok yaşandığı ABD kentiyse 2.256 ölümle New York City.