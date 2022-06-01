1700 Yıllık Kayada Küfür Yazdığı Ortaya Çıktı

İngiltere'deki Hadrian Duvarı yanında 1700 yıllık bir oyma kaya parçası bulundu. Bu kayayı gündeme taşıyan şeyse üzerindeki çizim ve ifadelerdi. O dönemlerde yaşayan bir Romalı, Secundinus isimli başka bir Romalıya ağır hakaretlerde bulunuyordu.

İngiltere'yi ortadan ikiye bölen ve Roma İmparatorluğu döneminden kalma en popüler eserler arasında yer alan Hadrian Duvarı'nın yakınlarında oldukça ilginç bir keşif yapıldı. Bölgedeki kazı çalışmalarına gönüllü olarak katılan Dylan Herbert, çalışmalar sırasında 40 cm genişliğinde ve 15 cm yüksekliğinde olan bir kaya parçası buldu. Bu kayanın bir yüzü oldukça sıradan görünürken arka kısmında ise önemli bir detay yer alıyordu.

Araştırmacılar, bulunan kayanın 1700 yıllık olduğunu tespit ettiler. Kayanın üzerinde bir penis figürü ile bazı yazılar bulunuyordu. Bu yazılar üzerinde incelemeler yapan bilim insanları, beklemedikleri bir sonuçla karşılaştılar. Öyle ki o dönemlerde yaşayan bir kişi, "Secundinus" isimli başka Romalıya karşı oldukça ağır konuşmuştu. Kaya üzerindeki yazılarda, "pislik" ve "g*t" kelimelerini karşılayan bir tabir (CACOR) yer alıyordu. Yani kaya üzerine yazı yazan kişi, Secundinus'a açık açık hakaret etmişti.

İşte üzerinde küfür yazan kaya parçası:

Aslına bakacak olursak Hadrian Duvarı ve çevresinde üzerinde oymalar yapılmış kayalar bulmak şaşırtıcı değil. Örneğin aynı bölgede bulunan başka bir tablette, bir kişinin kız kardeşinin doğum günü için yazdığı bir yazı vardı. Uzmanları şaşırtan esas şey, kaya parçası üzerindeki nefretti.

Bulunan kaya parçasında önemli olan bir şey daha var. Tahmin edebileceğiniz üzere penis çizimi. Aslında bu çizim, tarihin her döneminde karşımıza çıkıyor. Roma dönemindeki penis sembolleri ise genellikle iyi şans ve doğurganlık ile ilgili olarak kullanılıyordu. Ancak tarihçiler, çizimin bu kaya parçasında o anlamda kullanılmadığını düşünüyorlar. Kayayı oyan kişi, penis sembolünü iyi şans veya doğurganlıkla ilgili değil, kendi amaçları doğrultusunda, yani nefretini kusmak için kullanmış.