Baraj Kurudu, 3.400 Yıllık Antik Şehir Ortaya Çıktı

İklim değişikliği, dünyanın en büyük sorunu ancak ‘iyi’ yanları da yok değil. Tabii ki iklim değişikliğinin iyi bir yanı yok, şaka yapıyoruz. Ancak iklim değişikliğinin getirdiği kuraklık nedeniyle Irak’ta kuruyan bir barajın altından 3.400 yıllık antik şehir ortaya çıkması gerçekten büyüleyici. Gelin detaylara beraber göz atalım.

Her ne kadar hiçbir şekilde bir fayda sağlamayacak olsa da iklim değişikliği sayesinde birkaç ‘iyi’ şey de olmuyor değil. Bildiğiniz gibi iklim değişikliğinden kaynaklı dünyadaki buzlar eridi, sular geri çekildi ve kuraklıklar yaşandı. Bu da neredeyse 1 milenyumdur sular altında saklı olan tarihi kalıntıları ortaya çıkardı.

Son aylarda Irak, iklim değişikliğinden kaynaklanan aşırı kuraklık nedeniyle özellikle sert bir darbe aldı. Irak’taki bu kriz sırasında, onlarca yıldır sular altında kalan antik bir şehrin kalıntıları ‘su yüzüne çıktı’. Gelin detaylara göz atalım.

Irak’ta ortaya çıkan 3.400 yıllık antik şehir

Irak’ta 1980’li yıllarda inşa edilen bir barajın suları iklim krizi nedeniyle neredeyse tamamen kurudu. Barajın inşa edildiği sıralarda orada antik bir şehir olduğu tespit edilmiş olsa da bilim insanları orada arkeolojik araştırmalar yapmak için fırsat bulamamıştı. Bu arkeolojik kazı alanının adı ‘Kemune’ koyuldu.

Sular altından ortaya çıkan, saray ve birkaç başka büyük yapının kalıntılarını barındıran bu antik şehrin Bronz Çağı’ndan kalma ve 3.400 yıllık olduğu tespit edildi. Bilim insanları, bu kalıntıların MÖ 1550 ile 1350 yılları arasında Dicle Nehri kıyısında gelişen Mittani İmparatorluğu'nun hareketli bir merkezi olan antik Zakhiku kenti olabileceğini düşünüyor.

Aslında bu Zakhiku antik kentinin ilk defa ‘ortaya çıkışı’ değil. Bundan önce 2018 yılında da baraj, bilim insanlarının biraz da olsa bilgi toplayabileceği kadar kurumuştu. 2021 yılının Aralık ayında sular yeniden kurumaya başlayınca bilim insanları bu sefer hazırda bekliyorlardı.

Bilim insanları, 2018’de keşfedilen sarayın yanı sıra başka ilginç yapılar da buldular. Bunların arasında büyük güçlendirmelerle donatılmış bir duvar, kule, endüstri merkezi ve devasa bir depo yer alıyor. Kazı alanında görev alan arkeologlardan biri olan Puljiz’in söylediğine göre bu devasa depo binası özel bir önem taşıyor zira içinde muhtemelen bölgenin her yerinden getirilen büyük miktarda mahsuller depo ediliyordu.

Büyüleyici bir şekilde şehirde depremden kısa bir süre sonra Orta Asur’dan kalma olduğu tahmin edilen çivi yazısıyla yazılmış 100'den fazla pişmemiş kil tablet içeren bazı seramik küpler yer alıyor. Arkeologlara göre bu kil tabletlerin yıllarca suyun altında bozulmadan kalmış olması bir mucize.

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