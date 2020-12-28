18 Kilo Altından Tasarlanan PlayStation 5 Duyuruldu

Daha çok lüks akıllı telefon tasarımlarıyla bildiğimiz Caviar, şimdi de altın kaplama PlayStation 5 modelini duyurdu. Yaklaşık 18 kilogram altın ile kaplanacak PlayStation 5'in oyun kolu DualSense ise timsah derisi kaplamaya sahip.

Rus lüks tüketim markası Caviar, haberlerimize daha çok pahalı mücevherler; altın, titanyum gibi değerli madenler ile yeniden tasarlanmış özel üretim akıllı telefonlar ile konu oluyor. Hatta kısa bir süre önce Caviar’ın henüz tanıtılmayan Galaxy S21 Ultra için ultra lüks bir özel tasarım ürünü duyurduğundan dahi bahsetmiştik.

Rus şirket bu kez bir değişiklik yaparak özel tasarım bir akıllı telefon ile değil, oyun konsolu ile karşımıza çıktı. Caviar, Sony’nin “modem benzeri” tasarımını beğenmeyenler için oyunu bırakıp konsolun kendisine bakacağınız Golden Rock PlayStation 5'i duyurdu.

Bir oyun konsolundan fazlası: Golden Rock PlayStation 5

Tahmin edebileceğiniz gibi Golden Rock PlayStation 5'in tüm özellikleri, orijinal PlayStation 5 ile aynı. Fark, orijinal PlayStation 5’in yanlarında bulunan beyaz plakaların, toplamda 18 kilogram ağırlığa sahip olan 8 adet 18 ayar altın parçanın oluşturduğu göz alıcı görüntüden ibaret.

Dahası Caviar, PlayStation 5’in ultra gösterişli tasarımının yalnız kalmaması için bir Golden Rock DualSense de tasarlamış durumda. Ancak altın kaplama bir oyun kolunu tutmak zor olacağı için DualSense’in tutma yerleri timsah derisi, dokunmatik yüzeyi ise altın kaplama olacak şekilde tasarlanmış.

Caviar, dünyanın en pahalı PlayStation 5’i olması muhtemel Golden Rock PlayStation 5 için henüz bir fiyat etiketi açıklamadı. Ancak altının kilogram değerini düşünecek olursak 900 bin dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacağını tahmin edebiliriz. PlayStation 5 için böylesine yüksek bir fiyat etiketini kaç kişi ödemek ister, bu sorunun yanıtını öğrenmek pek mümkün olmayacak gibi.