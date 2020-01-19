18 Ünlü Milyarderin Zengin Olduktan Sonraki Değişimleri

Günümüzde para, yaşam kalitesini hatırı sayılır derecede arttıran önemli bir faktör. Bu paraya sahip olmayı sağlayan sorumluluk ve görevler ise çoğu insanın olgunlaşmasına, yaşlanmasına neden olan baş faktörlerden biri. Aşağıdaki listede bu ikisine de fazlaca sahip olan birçok ismin yıllar içindeki değişimlerini derledik. Bakalım para ve stres bu ünlü isimleri nasıl etkilemiş.

İçerisinde bulunduğumuz dönem, hiçbir dönemin barındırmadığı kadar milyarderi içerisinde barındırıyor. Geliştiriciler, yönetmenler, yazarlar, oyuncular ve daha nicesinin bulunduğu 2000 üzeri kişilik Forbes milyarder listesi, her geçen gün daha da uzuyor. Ayrıca Amazon’un kurucu CEO’su Jeff Bezos gibi bazı girişimciler çoktan 100 milyar dolar sınırını aşmış durumda.

Zenginlik ve refah, sorumluluk ve stres; herkese olduğu gibi bu milyarderlere de olumlu ve olumsuz birçok değişim sağlamış. Kimi sorumlulukların getirdiği stresle birlikte gözle görünür bir biçimde yaşlanmış; kimi ise refahın sağladığı yaşam kalitesi ve olanaklarla yıllara meydan okumuş, hatta daha da gençleşmiş.

Bright Side, milyarder unvanına sahip olmuş ve paranın getirdiği bilinçli ya da bilinçsiz değişime maruz kalmış 18 ismi paylaştı. Biz de sizler için bazı milyarderlerin zengin olmadan önceki ve sonraki fotoğraflarını derledik.

Bill Gates (Microsoft ortak kurucusu, 109,6 milyar dolar)

Elon Musk (girişimci, 30,7 milyar dolar)

Kylie Jenner (girişimci, 1 milyar dolar)

Larry Page ve Sergey Brin (Google ortak kurucuları, sırayla 64,6 milyar dolar ve 62,3 milyar dolar)

Tim Cook (Apple CEO’su, 1 trilyon dolar barajını aşan ilk ABD’li şirket)

Steven Spielberg (film yapımcısı, 3,6 milyar dolar)

Susan Wojcicki (YouTube CEO’su, 160 milyar dolar net değer)

Oprah Winfrey (televizyon ünlüsü, 2,8 milyar dolar)

J.K. Rowling (yazar, 1 milyar dolar)

Mark Zuckerberg (Facebook ortak kurucusu, 81,8 milyar dolar)

Peter Thiel (PayPal ortak kurucusu, 2,3 milyar dolar)

Reed Hastings (Netflix CEO’su, 3,9 milyar dolar)

Richard Branson (girişimci, 4 milyar dolar)

Martha Stewart (televizyon ünlüsü ve yazar, 1 milyar dolar)

Jeff Bezos (Amazon kurucusu, 115,5 milyar dolar)

Kanye West (medya ünlüsü, 1,5 milyar dolar)

George Lucas (film yapımcısı, 6,3 milyar dolar)

Ralph Lauren (moda tasarımcısı, 6,9 milyar dolar)