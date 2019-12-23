Bill Gates, 2019'un En İyi 5 Kitabını Seçti

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, 2019 yılı geride kalırken kişisel blogu GatesNotes’ta yılın en iyi 5 kitabını açıklandı.

Bill Gates, Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin 2. ismi. Ünlü girişimci her yılın sonunda o yıl yaptıklarını değerlendiriyor. Bu yılın değerlendirmelerini de kişisel blogu GatesNotes’ta paylaşan Bill Gates, yılın en iyi 5 kitabını açıkladı.

Bu yıl normalde olduğundan daha fazla kurgu hikâye seçtiğini belirten Gates, bunun bilinçli bir seçim olmadığını söyledi. Milyarder, kendisini başka diyarlara sürükleyen hikâyelerin onu çektiğini söyledi. İşte Bill Gates’in bu yıl en çok beğendiği 5 kitap.

An American Marriage

ABD’nin güneyinde geçen bu hikâyede hapis yatmanın siyahi bir çift ve evlilikleri üzerindeki etkisi anlatılıyor. Bu eser, daha çok okurları durumun ağırlığını anlamaya yöneltiyor. Gates, Jones’un okuyucunun tüm karakterlerle empati kurmasını sağladığını söylüyor.

These Truths: A History of the United States

Jill Lepore tarafından kaleme alınan kitap için Bill Gates “Şimdiye kadar okuduğun en dürüst ve gözü kara Amerikan hikâyesi” ifadesini kullanıyor. Gates, ABD’nin yükselişini farklı bakış açılarıyla anlatan 800 sayfalık kitabın yazarını da övüyor.

Growth: From Microorganisms to Megacities

Vaclav Smil tarafından kaleme alınan kitap, dünya üzerindeki yaşamın gelişimini konu ediyor. Gates, Vaclav’ın en sevdiği yazarlardan biri olduğunu söylerken her zaman yazara katılmasa da büyük resmi görmekte en iyi isimlerden biri olduğunu onaylıyor.

Prepared

Bu kitabın konusu çocuk yetiştirmek. Gates, Diane Tavenner tarafından yazılan kitabı “Çocuk yetiştirme sürecinin nasıl düzgün ve verimli geçirebileceğine dair bir kılavuz” olarak tanımlıyor.

Why we sleep

Bu kitap, Dr. Matthew Walker tarafından kaleme alındı. Bill Gates’in “İnsan davranışı üzerine okuduğu en ilginç ve bilge kitaplardan biri” olarak tanımladığı eserin yazarı ve Kaliforniya Üniversitesi Berkeley’deki İnsan Uykusu Araştırma Merkezi’nin koordinatörü Walker; uykunun nasıl ortaya çıktığını, uykunun fiziksel amaçlarını ortaya çıkarıyor.

Bill Gates'e göre 2019'un en iyi 5 kitabı böyleydi. Siz de kendi beşlinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.