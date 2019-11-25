Apple'ın CEO'su Tim Cook, yarım saatlik bir sohbet programına katıldı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cook, Android platformuyla ilgili de dikkat çeken bir çıkış yaptı. Apple CEO'su, şirketin Android telefonlarla ne yaptığını açıkladı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, akıllı telefon sektöründeki en önemli iki platformdan bir tanesine sahip. Şu an için kullanıcılar, Google'ın Android platformu ile Apple'ın iOS platformu arasına sıkışıp kalmış durumdalar. Kimi kullanıcıların tercihi Apple olurken kimi kullanıcılar ise Android platformunu tercih ediyorlar ve bu da iki platform arasında çok ciddi bir rekabet oluşturuyor.

Apple CEO'su Tim Cook ise geçtiğimiz günlerde samimi bir sohbete katıldı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Şirket politikalarıyla ilgili yaptığı açıklamada birinci hedeflerinin dünyanın en iyi ürünlerini üretmek ve insanların yaşamlarını zenginleştirmek olduğunu ifade eden Cook, Android platformu ile ilgili de dikkat çeken bir çıkış yaptı. Cook, Apple'ın Android telefonlarla ne yaptığını açıkladı.

Tim Cook, bu samimi sohbet sırasında seyircilere, kimlerin bir iPhone sahibi olduğunu sordu. Bu sorunun üzerine kısa bir süre sonra bekleyen Cook, "Eğer bir Android telefonunuz varsa, biz onları Apple Store'da geri dönüştürüyoruz." yanıtını verdi. Apple CEO'sunun bu açıklaması, salondaki seyircileri kahkahaya boğdu. Cook, kahkahaların dinmesinin ardından Apple kullanan herkese teşekkürlerini sundu.

Cook, katıldığı sohbette şirketle ilgili konulara da değindi. Yaptığı açıklamalarda; kullanıcıların gizliliğine, yapay zekaya ve çevre temizliğine de değinen Cook'un gizlilikle ilgili yaptığı açıklamalar dikkate değerdi. Apple CEO'su, mahremiyetin insanların en temel haklarından bir tanesi olduğunu söyleyerek gizliliğe büyük bir önem verdiklerini ve hatta bu konudaki çabalarını ikiye katladıklarını açıkladı.

Apple CEO'su, yarım saatlik sohbet etkinliği sırasında, geçmiş dönemlerde de sıkca değindiği konuların neredeyse hepsine değindi. Ancak bu sohbetten geriye kalan, Tim Cook'un Android platformu ile ilgili olarak kurmuş olduğu sözlerdi. Aslına bakacak olursak bu durum ilk kez gerçekleşmiyor. Cook, geçtiğimiz dönemlerde de Google hakkında pek çok açıklama yapmış, iOS ile Android'i defalarca karşı karşıya getirmişti.