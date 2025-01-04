Küresel sıcaklıkları düşüren 1831 yılındaki devasa volkanik patlamanın kaynağı, bilim insanları tarafından ortaya çıkarıldı.

Bilim insanları, 1831 yılında yaşanan ve küresel sıcaklıkların düşmesine neden olan büyük bir volkanik patlamanın kaynağını tespit etti. Grönland'daki buz tabakasında saklı kül tabakasını inceleyen uzmanlar, bu patlamanın Rusya ile Japonya arasında yer alan Kuril Adaları'ndaki Zavaritskii Yanardağı'ndan kaynaklandığını ortaya koydu.

Araştırma, İngiltere'deki St Andrews Üniversitesi'nden volkanolog William Hutchison liderliğinde yürütüldü. Ekip Grönland'daki buz çekirdeklerinden alınan mikroskobik kül parçalarının kimyasal yapısını, Zavaritskii Yanardağı'ndan toplanan örneklerle karşılaştırdı. Elde edilen veriler kül örneklerinin tam olarak eşleştiğini gösterdi.

1831 patlamasının sırrı çözüldü

1831'deki patlama, gökyüzünü karartarak Kuzey Yarımküre'de sıcaklıkların düşmesine neden olmuş, ekinlerin zarar görmesiyle kıtlık yaşanmıştı. Ancak dönemin sınırlı teknoloji imkanları nedeniyle patlamanın kaynağı belirlenememişti. Grönland'daki buz çekirdeklerinden elde edilen sülfür gazı ve volkanik cam parçaları, patlamanın Zavaritskii Yanardağı ile ilişkili olduğunu doğruladı.

Patlama sonrası oluşan volkanik maddenin, küresel sıcaklıkları yaklaşık 1 derece düşürebilecek kadar yoğun olduğu hesaplandı. Bu etkinin 1991'de Filipinler'deki Pinatubo Yanardağı'nın patlamasına benzer büyüklükte olduğu ifade edildi.

Araştırma ekibi, bu tür uzak ve izole volkanların daha yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor. Hutchison, gelecekte benzer bir patlamanın uluslararası iş birliğiyle daha etkili şekilde izlenmesi gerektiğini belirtti.