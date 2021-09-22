1915 Çanakkale Köprüsü'nün Geçiş Ücreti Açıklandı

NTV'de katıldığı bir programda 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprünün geçiş fiyatını da açıkladı. İşte 30 dakikalık feribot yolculuğunu yalnızca 6 dakikaya düşürülmesini sağlayacak köprünün geçiş ücreti...

18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamalarda, 8 Mart 2022'de kullanıma açılması planlanan köprünün geçiş ücretine ilişkin ilk bilgi verilmiş oldu. Buna göre vatandaşlar, feribot yerine tercih edebilecekleri köprüden geçiş için, 15 euro ödeme yapmak durumunda olacaklar.

NTV'ye konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Saatlerce süren bir geçiş oluyor. Şu an mevcut gemi tarifesine göre 85 TL ücret alınıyor sadece otomobilden. Otomobil ve şoförden ayrıca yolcudan da ayrı bir ücret alınıyor." dedi.

30 dakikalık yolculuk süresi, 6 dakikaya düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Biliyorsunuz; mevcut geçiş feribotlarla ve gemiyle sağlanıyor. Gemiyle sağlanıyor ve 30 dakikanın üzerinde bir geçiş süresi var. Ama gemiye bindikten sonra tabii oradaki bekleme kuyrukları var. Hele hava bozuk olduğu zaman. Çoğu zaman buranın havası rüzgârlı ve sisli olduğu için gemiler kalkmıyor, bekliyorlar. Saatlerce süren bir geçiş oluyor. Şu an mevcut gemi tarifesine göre 85 TL ücret alınıyor sadece otomobilden. Otomobil ve şoförden ayrıca yolcudan da ayrı bir ücret alınıyor.

Bunun yanında köprü açıldığı zaman köprünün geçiş ücreti 15 euro olacaktır. Havanın güllük gülistanlık olduğunu düşündüğünüz bir günde 30 dakika, burada trafiğin ve kuyruğun olmadığı bir günde 30 dakika ama saatler süren yolculuklar. Bunu Çanakkale'yi ve bu bölgeyi kullanan vatandaşlarımız iyi bilirler, köprü bittikten sonra 6 dakikada geçecekler."