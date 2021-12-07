Kasım ayı ikinci el otomobil pazar verileri açıklandı. Açıklanan veriler, fiyatı 50 bin ila 150 bin TL aralığında olan araç ilanlarının sayısının azaldığını gözler önüne serdi. Bu durum, 2021'de ilk kez yaşanıyor.

Yaptığı analizler ile ikinci el otomotiv pazarının nabzını tutmamıza yardımcı olan arabam.com, kasım ayına ilişkin pazar verilerini açıkladı. Açıklanan veriler, aracını satmak isteyen tüketiciler arasında belirsizlik durumu olduğunu gözler önüne seriyor. Kasım ayında yaşanan kur dalgalanması nedeniyle ortaya çıkan belirsizlik ortamı, fiyatı 50 bin TL ila 150 bin TL aralığında olan araç ilanlarının sayısında azalmaya başlamasına yol açmış durumda. Bu durum, 2021'de ilk kez yaşanıyor.

arabam.com'un kasım ayına ilişkin verileri, fiyatı 50 bin ila 150 bin TL aralığında olan araç ilanlarının yüzde 5 azaldığını ortaya koydu. Aynı süreçte fiyatı 350 bin TL'nin üzerinde olan ilanların sayısı ise yüzde 6,3 oranında artış gösterdi. Bu istatistikler, kur dalgalanmaları nedeniyle ikinci el pazarındaki fiyatların daha da arttığı anlamına geliyor. Peki marka ve model bazında durumlar nasıl?

Kasım ayında en çok ilan verilen markalar:

Yapılan incelemelere göre, Kasım 2021'de ilana çıkan en popüler 10 otomobil markası şöyle:

Renault

Fiat

Volkswagen

Ford

Opel

Hyundai

Peugeot

Toyota

Citroen

Honda

Kasım ayında en çok ilana çıkan model ise Clio oldu

Renault Clio

Opel Astra

Renault Megane

Ford Focus

Volkswagen Passat

Toyota Corolla

Fiat Egea

Honda Civic

Volkswagen Polo

Renault Fluence

İkinci elde fiyat aralıkları nasıl?

Kasım 2021'de ilanda olan araçların fiyat aralıklarına baktığımızda, 50 bin TL'ye kadar olan araçların oranının yüzde 8,5 olarak kayıtlara geçtiğini görüyoruz. Yani ucuza araba kalmamış durumda. 50 bin 1 TL ila 100 bin TL aralığında olan araçların oranı yüzde 20,7'yken 100 bin 1 TL ila 150 bin TL aralığındaki araçların oranı ise yüzde 20,1. 150 bin 1 TL ile 200 bin TL aralığındaki araçlar, tüm ilanların yüzde 15,6'sını kapsarken, 200 bin 1 TL ila 250 bin TL aralığındaki araçların oranı ise yüzde 10,4. Buradaki dikkat çeken husus, 300 bin TL'nin üzerinde satışa çıkarılan araçlar. Öyle ki Kasım 2021'de arabam.com'da yer alan ilanların yüzde 17,5'inin fiyatı, 300 bin TL'nin üzerindeydi.

Açıklanan verileri incelemeye devam ettiğimizde, ikinci elde dizel araçların baskınlığını görüyoruz. Bu bağlamda; ilana çıkan araçların yüzde 55'i dizel, yüzde 25'i LPG ve yüzde 20'si ise benzinli. Öte yandan, ilandaki araçların yüzde 66 gibi ciddi bir bölümünün manuel vites olması da dikkatlerden kaçmıyor. Son olarak; Kasım 2021'de ilanda olan araçların yüzde 69'unun otomobil, yüzde 14'ünün minivan, yüzde 9'unun ise SUV ve pick-uplardan oluştuğunu belirtelim...