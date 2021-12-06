2022 Model Mazda2 Tanıtıldı: İşte Donanım Özellikleri

Mazda, 2022 yılında Avrupa'da piyasaya süreceği B segment hatchback modeli Mazda2'yi tanıttı. Toyota Yaris Hibrit'in yeniden markalandırılmış versiyonu olan araç, sahip olduğu hibrit motor özelliği ile dikkat çekiyor.

Japonya merkezli otomobil şirketi Mazda, Avrupa pazarında satışa çıkaracağı 2022 model Mazda2'yi resmen tanıttı. Geçtiğimiz aylarda "Avrupa'da Yılın Otomobili" seçilen Toyota Yaris Hibrit'in yeniden markalandırılmış versiyonu olarak karşımıza çıkan araç, sahip olduğu hibrit motor özelliği ile dikkat çekiyor.

Aracın tasarımı, Toyota Yaris Hibrit ile tamamen aynı. Yalnızca logonun olduğu bölümde, Mazda'ya ait logoyu görüyoruz. Bu durum şaşılacak bir şey değil çünkü şirket, daha önce yaptığı açıklamalarda bu durumu açıklamıştı. Yapılan iş birliği kapsamında ABD pazarında ise tam tersi durum yaşanmıştı. ABD'deki Toyota Yaris Hibrit, Mazda2'nin yeniden markalanmış versiyonu olarak karşımıza çıkmıştı.

Karşınızda 2022 model Mazda2

Aracın genel tasarımı ile ilgili söyleyebileceğimiz pek de bir şey bulunmuyor. Piyasadaki diğer B segment hatchbackler gibi görünen Mazda2, LED far tasarımı, nispeten iri ızgarası ve küçük yapısıyla dikkat çekiyor.

Aracın iç kısmına baktığımızda, minimalistliğin ön plana çıktığını görüyoruz. Oldukça küçük bir gösterge ekranına sahip olan Mazda2, orta panele yerleştirilmiş küçük bir multimedya ekranına da sahip.

Mazda2'nin motor özellikleri, şehirde kullanmak için bir araç arayışında olan tüketicileri memnun edecek türden. Zira bu aracın 1.5 litrelik atmosferik motoru, Mazda 2'ye 91 beygir gücü sunuyor. Bunun üzerine hibrit sistem eklendiğinde, toplamda 114 beygir gücünde bir araç ile karşılaşıyoruz. 100 km/s hıza 9.7 saniyede ulaşan Mazda2'nin hibrit sisteminin kendi kendine şarj olabildiğini, bunun da yakıt tüketimini minimalize edeceğini belirtmeden geçmeyelim.

Mazda ile Toyota arasında yapılan bir iş birliği anlaşması, Mazda'nın ilk tam hibrit otomobilini Avrupa'ya ulaştırmasını kapsıyordu. Mazda2, bu hedefe ulaşılmasını sağlamış oldu. Ancak iki dev şirket arasındaki anlaşma bundan ibaret değil. Önümüzdeki dönemlerde Mazda ile Toyota'nın ortak üretimi olan yeni kendi kendini şarj eden hibrit araçlar ve bir de fişli hibrit modeli oluşturulacak. Fişli hibrit, 2023 yılında piyasaya sürülecek.

Mazda, yenilediği modelinin fiyatına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak şirket, bu aracın 2022'nin ilkbaharında piyasaya sürüleceğini açıkladı. Aracın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz net değil...