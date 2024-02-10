Dünya tarihinde 2 milyon yıl boyunca yağmur yağdığı bir dönem olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik bu olayın dinozorların üzerinde çok büyük bir etkisi de oldu. Hayır, kahvelerini ve battaniyelerini alıp cam kenarında kıvrılarak kitap okumadılar… Dinozorlar dönemini 165 milyon yıl daha uzatacak kadar çoğaldılar!

Günümüz dünyasında 2 milyon yıl boyunca yağmur yağdığını düşünün. Korkunç olurdu değil mi? Kim bilir, biz insanlar dahil olmak üzere canlılar ve bitki popülasyonu üstünde nasıl etkileri olurdu? Bundan milyonlarca yıl önce, böyle bir şey gerçekten de yaşandı.

Kulağa imkânsız geliyor olabilir ancak bilim insanlarının keşfettiği, 2 milyon yıl boyunca yağmur yağdığını gösteren, kayaçlardaki aşınmalar ya da fosil kalıntıları gibi birçok kanıt var.

Gezegenimiz, hayal etmekte zorluk çekeceğimiz kadar uzun bir süre boyunca aralıksız yağış altındaydı ve tabii ki bunun büyük etkileri oldu. Gelin, bu etkilerin neler olduğuna ve Dünya’da neler yaşandığına bakalım.

2 milyon yıl süren yağışlar, gezegenimizdeki bitki ve hayvan popülasyonunu ciddi derecede etkiledi.

Geç Triyas döneminde (234 ila 232 milyon yıl önce), gezegenimizde çok büyük bir iklim değişikliği olayı meydana geldi. “Karniyen yağış olayı” olarak adlandırılan bu olay, birçok çevresel değişikliklere ve volkanik faaliyetlere sebep oldu.

Paleontolojik verilere göre, tüm deniz türlerinin %33’ü ve tüm canlı türlerinin %90’ı yok oldu. Bunun yanı sıra bazı bitki ve hayvan türleri önemli derecede çeşitlendi.

Hemen hemen 232 milyon yıl öncesine dayanan olayın yaşandığı dönemde Dünya kuraktı ve kıtalar birbirine kenetlenmişti. 2 milyon yıl sürecek yağışın başlamasıyla daha “ıslak” bir hâle geldi ve dinozorların sayıları ile çeşitliliğinde azımsanamayacak bir artış oldu. Yağışlarla bitki popülasyonu da arttı ve ormanlar genişlemeye başladı, dev bitkiler çoğaldı.

Yağışlar olmasaydı dinozorlar çağı bu kadar uzun sürmeyebilirdi.

Karniyen yağışı olayından yaklaşık 20 milyon yıl öncesinde dinozorlar vardı ancak sayıları fazla değildi. Yağışların artmasıyla ortaya çıkan yeni bitki örtüsü, otçul sürüngenler dahil olmak üzere birçok hayvana besin kaynağı oldu ve 165 milyon yıl daha sürecek olan dinozorlar dönemini tetikledi.

Kaplumbağalar, kurbağalar, timsahlar, kertenkeleler ve başka memeliler ciddi bir yükselişe geçti. Bitkilerin evrimi, otçulların beslenmesi ve hayatta kalması üzerinde önemli bir etki yarattı. Yeni mercan resifleri ve plankton grupları ortaya çıktığı için okyanus kimyası ve döngüsünde değişiklikler oldu.

Bugün bildiğimiz çam ağaçları da Karniyer yağmur döneminin bize bıraktığı bitkilerden.

Milyonlarca yıl devam eden yağmurlu dönem, kozalaklı ağaçların yayılması ile çeşitlenmesine de yardımcı olarak kalıcı bir etki bıraktı ve bugün her yerde gördüğümüz çam ağaçları o dönemlerde ortaya çıktı.

Beş büyük kitlesel yok oluş olayından biri olarak kabul edilen Karniyen yağış olayı özetle, gezegenimizdeki hayvan popülasyonu konusunda çok ciddi kayıplara yol açarken bazı hayvanları ve bitkileri de önemli derecede çeşitlendirdi. Acaba böyle bir yağış hiç yaşanmasaydı Dünya şu an nasıl bir yer olurdu?

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