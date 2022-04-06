20 Temel Ürün İçin 'Sabit Fiyat' Uygulaması Gelebilir

Medyaya yansıyan yeni bir iddiaya göre hükûmet, enflasyonla mücadele için 20 temel üründe sabit fiyat uygulamasını yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor. Uygulamanın yürürlüğe girmesi durumunda üreticinin zararı, devlet tarafından karşılanacak.

Türkiye’de 2021 yılının sonunda döviz kurunun rekorlar kırmasıyla artışa geçen ve günümüzde de artmaya devam eden enflasyon, çeşitli önlemleri de beraberinde getirdi. Bugüne kadar birçok üründe KDV’de indirim yapılırken bugün, iktidar partisi hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

Habertürk ve CNN Türk gibi kanallarda gündeme getirilen yeni iddiaya göre AK Parti’nin ekonomi kurmayları, enflasyonla mücadele için bazı ürünlerin fiyatlarının sabitlenmesi fikrini öne sürdü. Bu ürünlerin hangi ürünler olduğu kesin olmazken, söz konusu ürünlerin sayısının 20 adet olduğu açıklandı.

Devlet, üreticinin zararını karşılayacak

Bahsi geçen 20 ürün arasında kesin olmamakla birlikte yağ, un, şeker, bakliyat, çocuk bezi ve temizlik ürünü gibi ürünlerin yer alacağı belirtiliyor. Önerinin uygulamaya dönüşmesi halinde bu ürünlerin fiyatları, enflasyondan etkilenmemek üzere Türkiye genelinde yıl sonuna kadar sabit kalacak.

Üreticilerin zarar etmemesi içinse sübvansiyon uygulaması başlayacak. Bu kapsamda, örneğin, 16 TL’ye satılması gereken bir ürün 10 TL’ye satılırsa, aradaki 6 TL’lik fark üreticiye devlet tarafından ödenecek. Fiyat sabitlemesine ilişkin fikir olgunlaştıktan sonra zincir marketlerle de görüşmeler yapılıp sistemin uygulanması için kararlar alınması bekleniyor.