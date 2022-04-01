Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda ülke gündemindeki önemli konulara değindi. Bu konulardan birisi de bir süredir yeni uygulamalarla gündeme gelmeye devam eden Katma Değer Vergisi (KDV) idi.
Cumhurbaşkanı, konuşmasında birçok alanda gerçekleştirilmesi planlanan KDV indirimlerinden bahsetti ve uzun zamandır beklenen açıklamayı yaptı. KDV indiriminin yeni bir grup üründe de gerçekleştirileceği açıklandı. İşte o KDV indirimi, bugün yürürlüğe girdi. Peki indirim hangi ürünlerde gerçekleşti?
Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV %18’den %8’e düşüyor:
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre temel ihtiyaç ürünleri sınıfına giren deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete ve bebek bezi gibi ürünlerin KDV’si %18’den %8’e düşürüldü.
- Yiyecek hizmetlerinin tamamında ise KDV oranı %8’e sabitlendi.
- Tek KDV indirimi temel ihtiyaçlara yapılmıyor. Açıklamalara göre konut satın alımlarında da metrekareye göre değişen kademeli KDV sistemi uygulanacak.
- Afet riskindeki alanların dönüştürülmesi kapsamında 150 m2 kadar %1, 150 m2 metrekareyi aşan konutlarda ise %18 KDV uygulanacak.
- Arsa ve arazilerin de KDV oranı %8’e çekilecek.
- Yüzde 8 KDV oranı kapsamına Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" ve "İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri de dahil edilecek.
- Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar için uygulanan yüzde 18 KDV oranı yüzde 8'e düşürülecek.
- Öte yandan KDV'de yalnızca indirim de yürürlüğe girmedi.. Oto galericilerin araç alım satımında elde ettikleri kâr ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri satışında uygulanan %1 KDV ise %18’e çıkacak.
- İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce yüzde 18 KDV oranı uygulanarak satın alınan araçların teslimi ile özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde yüzde 18 KDV uygulanacak.