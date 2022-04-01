Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı KDV indirimi, bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Temel ihtiyaç ürünlerini de kapsayan yeni KDV indiriminin tüm detaylarını paylaştık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda ülke gündemindeki önemli konulara değindi. Bu konulardan birisi de bir süredir yeni uygulamalarla gündeme gelmeye devam eden Katma Değer Vergisi (KDV) idi.

Cumhurbaşkanı, konuşmasında birçok alanda gerçekleştirilmesi planlanan KDV indirimlerinden bahsetti ve uzun zamandır beklenen açıklamayı yaptı. KDV indiriminin yeni bir grup üründe de gerçekleştirileceği açıklandı. İşte o KDV indirimi, bugün yürürlüğe girdi. Peki indirim hangi ürünlerde gerçekleşti?

Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV %18’den %8’e düşüyor: