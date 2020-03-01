Geçtiğimiz sene en çok satılan telefon modeli hangisi? 2019’da en çok satılan ilk 10 telefon arasında kaç farklı şirket yer alıyordur? Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research, geçtiğimiz sene en çok satılan akıllı telefonların listesini oluşturdu.

Akıllı telefon pazarında en çok telefon satışı gerçekleştiren şirketler sorulduğunda birçok kişini Apple, Samsung, Xiaomi, LG, Huawei gibi şirketleri bir çırpıda sayacaktır. Peki, bu şirketlerden kaç tanesi geçtiğimiz sene en çok satan akıllı telefon markaları arasına girmeyi başardı?

Counterpoint Research tarafından yapılan hesaplamalara göre, geçtiğimiz sene en çok satan 10 akıllı telefondan 9’unu Samsung ve Apple oluşturdu. Sıralamaya girmeyi başaran tek şirket ise A5 modeliyle Oppo oldu. Çinli akıllı telefon üreticisi, Samsung ve Apple’ın hakimiyetini bir nebze de olsun bozarak listeye beşinci sıradan girmeyi başardı.

2019 yılında en çok satan akıllı telefonlar

Grafikte de görülebileceği üzere Apple’ın iPhone XR modeli, tüm satışların yüzde üçlük bir kısmını oluşturdu ve açık ara farkla liderlik koltuğunun sahibi oldu. Android cephesinde ise en çok satan cihaz Samsung Galaxy A50 oldu. A50, toplam satışların %1,8’ini oluşturdu.

Coğrafi bölgelere göre de şirketlerin hakimiyetleri artış ya da azalış gösteriyor. Aslında gayet beklendiği gibi Kuzey Amerika’nın kralı Apple oluyor. Şirket, ilk beş sırayı tek başına kapatıyor. Şirket, Avrupa’da Kuzey Amerika kadar büyük dominasyon gösteremese de burada da ilk iki sıranın sahibi oldu.

Diğer bölgelere bakıldığındaysa Samsung’un krallığı başlıyor. Güney Koreli şirket; Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika’ya da ek olarak Asya Pasifik bölgesinde de hakimiyet kurmuş durumda. Bu iki şirketin hakimiyet gösteremediği tek yer ise Çin oluyor. Burada Oppo, Vivo ve Huawei çok daha ağır basıyor.

Buradaki rakamların tamamen gerçek pazar paylarını yansıtmadığını ve tahmine dayalı olduğunu da söyleyelim. Oppo, Vivo, Realme, OnePlus gibi şirketlerin sahibi olan BBK ve Huawei de oldukça iyi bir gidişat sergiliyor.