2020 Apple iPad Pro'nun Hayal Kırıklığı Yaratan AnTuTu Puanı

Apple'ın dün itibarıyla duyurduğu 2020 model iPad Pro, AnTuTu testlerine girdi. AnTuTu'dan 712 bin 218 puan alan yeni iPad Pro'nun, anlatıldığı kadar da hızlı olmadığı ortaya çıktı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün yaptığı açıklamalarla hem 2020 model iPad Pro modelini hem de 2020 model MacBook Air'ını duyurdu. Şirket, yaptığı açıklamalarda yeni nesil iPad Pro'nun çoğu dizüstü bilgisayardan daha iyi bir performans sunduğunu ve bu performansı "A12Z Bionic" ile sağladığını ifade etti. Şimdi ortaya çıkan bazı detaylarsa 2020 model iPad Pro'nun o kadar da hızlı olmadığını gösteriyor.

Apple, dün itibarıyla yaptığı açıklamalarda iPad Pro ile ilgili herhangi bir performans testi sonucunu açıklamadı. Ancak bugün, Apple'ın yeni tableti AnTuTu testlerine girdi ve çıkan sonuç fazlasıyla şaşırtıcı oldu. Çünkü 2020 model iPad Pro, 2019 model iPad Pro'dan çok da hızlı değildi. Dilerseniz hemen, A12Z Bionic işlemcili iPad Pro'nun AnTuTu sonucuna bakalım;

2020 model iPad Pro, AnTuTu'dan 712 bin 218 puan aldı

Apple'ın yeni iPad Pro modelinin AnTuTu'dan 712 bin 218 puan alıyor oluşu ilk etapta heyecan verici olabilir. Ancak bu skoru 2019 model iPad Pro ile kıyasladığımızda farkın o kadar da etkileyici olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü Apple'ın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPad Pro modeli AnTuTu'dan 705 bin 585 puan almıştı. Yani 2020 model iPad Pro, en azından kağıt üstünde iddia edildiği kadar performans artışı sağlamıyor.

Son iki nesil iPad Pro modellerinin AnTuTu kıyaslaması

Apple'ın 2019 ve 2020 model iPad Pro modellerinin kıyaslamasına yakından baktığımızda, 2020 model iPad Pro'nun grafik işleme konusunda 2019 model iPad Pro'ya fark attığını açıkça görebiliyoruz. Ancak işlemci performansı ve kullanıcı deneyimi açısından baktığımızda ise her iki modelin de neredeyse aynı şeyleri sunduğunu görebiliyoruz.

AnTuTu, iPad Pro modellerinde ilginç bir durumun da gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Öyle ki 2019 model iPad Pro, RAM konusunda 95 bin 118 puan almayı başarıyor. Ancak 2020 model iPad Pro'ya baktığımızda RAM performansının 75 bin 998 puan aldığını görüyoruz. Yani Apple'ın yeni nesil iPad Pro modeli, AnTuTu'ya göre bellek konusunda geçtiğimiz yıl duyurulan iPad Pro'nun gerisinde kalıyor.

Apple, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPad Pro modelinin 11 inçlik versiyonunun başlangıç fiyatını 5.899 TL olarak belirlemişti. Dün duyurulan 2020 model iPad Pro'nun 11 inç büyüklüğündeki modelinin başlangıç fiyatı ise 6.399 TL olarak açıklandı. Aradaki 500 TL'lik fiyat farkının bu kadar düşük bir performans farkına değip değmeyeceği ise tüketicilerin takdirine kalmış bir durum.