Apple, iPad Pro modeliyle birlikte 2020 model MacBook Air modelini de tüketicilerin beğenisine sundu. Yeni dizüstü bilgisayarını performans açısından çok ciddi bir şekilde güçlendiren Apple, tüketicileri mest edecek gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, birkaç ay önce 16 inç büyüklüğündeki yeni MacBook Pro modelini duyurmuştu. Şirket, yaptığı açıklamalarda bu dizüstü bilgisayar ile birlikte tüketicilerin sıklıkla eleştirdikleri klavye sorununu çözdüğünü ve yeni dizüstü bilgisayarında gelişmiş bir makas anahtarı kullandığını açıklamıştı. Apple, bugün duyurduğu 2020 model MacBook Air modelnde de yeni nesil klavyesini kullanarak kullanıcıları memnun etmeyi hedefliyor.

Biraz önce 2020 model iPad Pro'yu da duyuran şirket, ardından tüketicileri mest edecek özelliklere sahip yeni MacBook Air modelini duyurdu. Intel'in 10. nesil işlemcileriyle MacBook Air modellerini güncelleyen Apple, 1.2 GHz'ye kadar dört çekirdekli işlemcilerin eski nesle oranla iki kat performans artışı sunduğunu iddia ediyor. Apple, yeni MacBook Air modellerinde 256 GB'tan 2 TB'a kadar depolama imkanı sunuyor.

Karşınızda 2020 model Apple MacBook Air

Apple, yeni nesil MacBook Air modelini donanımsal açıdan ciddi anlamda güçlendirmiş durumda. Yeni dizüstü bilgisayarlarında Intel Iris Plus Graphics kullanan şirket, yüzde 80 kadar gelişmiş bir grafik performansı sağlıyor. Apple, yeni MacBook Air modelleri ile tüketicileri ciddi anlamda etkileyecekmiş gibi görünüyor.

Apple tarafından yapılan açıklamalarda yeni nesil MacBook Air'ın Apple TV+ ve Apple Arcade hizmetlerinde yüksek bir kalite sunacak stereo hoparlörlere sahip olduğu açıklandı. Ancak Apple'ın yeni MacBook Air'ında bulunan hoparlörler, 16 inç MacBook Pro'yla aynı değil ve performans açısından da biraz alt seviyede kalıyor.

Apple MacBook Air Türkiye fiyatı

Apple, 13 inç ekranlı ve 10. nesil Intel işlemcili yeni MacBook Air modelini Türkiye'de 256 GB ve 512 GB'lık modeller halinde satışa sunuyor. 256 GB'lık sürümün fiyatı 7.999,00 TL olarak açıklanırken, 512 GB'lık sürümün fiyatı 10.399,00 TL olarak açıklandı.

MacBook Air 2020 özellikleri:

MacBook Air 256 GB

13 inç True Tone Retina ekran

1.1 GHz 10. nesil Intel Core i3 işlemci, 3.2 GHz’e kadar Turbo Boost

Intel Iris Plus Graphics

8 GB 3733 MHz LPDDR4X RAM

256 GB SSD depolama

İki adet Thunderbolt 3

Touch ID

Magic Keyboard

Force Touch trackpad

MacBook Air 512 GB