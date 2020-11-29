Formula 1'de sezonun sondan üçüncü ayağı olan Bahreyn GrandPrix kazayla başladı. Romain Grosjean, bariyerle çarpmasının ardından alev alan aracın içinden yürüyerek çıkmayı başardı.

Son yıllarda Formula 1'de alınan pek çok güvenlik önlemi bulunuyor. Gittikçe artan önlemlerin ne kadar işlevli olduğunu ise bugün Bahreyn GP'de gerçekleşen kazadan sonra bir kez daha görmüş olduk.

Haas takımının tecrübeli Fransız pilotu Romain Grosjean, daha yarışın ilk turunda pistten çıkarak bariyerlere çarptı. Araç bir anda adeta alev topuna dönüştü. Fransız sürücü ise bu kazayı herhangi bir ciddi sorun yaşamadan atlatmayı başardı.

Grosjean'dan tehlikeli kaza

Özellikle yarış görüntülerinden de belli olduğu üzere Haas pilotu çok ciddi bir tehlike atlatmış durumda. Formula 1'de özellikle geçtiğimiz yıllarda lastik bariyerlerin eksikliği, dar kum havuzları ve ateşe daha dayanıksız kıyafetler/ekipmanlar yüzünden pek çok ciddi kazaya şahit olmuştuk.

Yine de Romain Grosjean kazadan dakikalar sonra yanan araçtan çıkmış ve güvenlik aracı içinde sağlık ekipleriyle konuşurken görüntülenmişti. Ellerinde ve bileklerinde küçük yanıklar bulunan yarışçı hastaneye kaldırıldı.

Grosjean'ın kazası sonrasında yarış durduruldu. Haas aracının adeta ortadan ikiye bölünmüş olması nedeniyle pilotun kazayı ciddi bir tehlikesi olmadan atlatmış olması sevindirici bir gelişme oldu.

Formula 1 güvenlik anlamında ilerledi

Haas otomobilleri bu yılın başından bu yana hem teknik hem de dayanıklılık anlamında sorunlar yaşıyordu. Alınan güvenlik önlemleri ve zaman içerisinde geliştirilen koruma sistemleri ise pilotun adeta hayatını kurtarmış oldu.

Bahreyn Grand Prix'inde sıralama turları sonucunda ilk üç sırayı, bu sene şaşırtıcı olmayan bir şekilde Hamilton-Bottas-Verstappen üçlüsü elde etmişti. Pistin temizlenmesinin ardından yarış yeniden devam edecek.