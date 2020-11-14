Son yıllarda heyecan eksikliğinden yakınan Formula 1 tutkunları, İstanbul Park’ta aradıklarını bulmuşa benziyor. Her ne kadar pilotlar pistte zorlansa da F1 severler şimdiden yarışa hayran kalmış durumda.

Formula 1 uzun yıllardır ülkemizde ve hem antrenmanlarda hem de sıralama turlarında uzun zamandır olmadığı kadar keyifli ve heyecanlı bir mücadeleye sahne oluyor. Şampiyonlar Ligi Finali’nden Dünya Basketbol Şampiyonası’na hangi büyük spor organizasyonunda yer alsa unutulmaz olmayı başaran İstanbul, Formula 1’de de bu özelliğini gösterdi.

Yarış öncesinde ülkemizde pistin asfaltının yenilenmesi büyük tartışma konusu olmuştu. Yeni asfaltta yol tutuşu azalan arabalar, yağmurun gelmesi ve pilotların da pisti tanımaması derken ortaya beklenmedik bir sıralama turları seansı çıktı.

Her ne kadar Lewis Hamilton gibi isimler pistten ve araçların kontrolünün zorluğundan yakınsa da Formula 1 hayranları durumdan genel olarak oldukça memnun. Bu durum, ileride yarışların ülkemize yeniden gelmesi için de bir fırsat yaratabilir. Gelin sıralama turlarına gelen tepkilere beraber bakalım.

Yarışın ilk 3’ü

WTF1 hesabı, sürekli sarı bayrak ihlali nedeniyle pilotların tur zamanı silindiği için böyle esprili bir paylaşım yaptı.

Günün sürpriz kazananı Racing Point’ten mesaj

Admin de haklı, ne yazsa bilemeyip hislerini böyle ifade etmiş.

Aston Martin burayı sevdi

Hafta sonunun bir başka başarılı ekibi daha İstanbul’a olan sevgisini ifade ediyor.

“Gelecek yıl her yarışta İstanbul Park’ta yarışabilir miyiz?”

8. viraj öyle kolay geçilmez

Yarış zamanı uyunmaz

“Yarın bir başka Ham Bot Ver yarışı için sabah 4’te kalkmayacaktım ama şimdi kalkmam gerek gibi hissediyorum.”

İstanbul şakaya gelmez

Sabah koşumdan önce ben: “Sıralamaları kaçıracağım, neyse”

Sabah koşumdan sonra ben: “Ne?”

Son seansa kalmayı özleyenlerde bugün

“Ah seni nasıl özlemişiz”