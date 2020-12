Metacritic, 2020 Yılının En Kötü 15 Filmini Açıkladı

2020 yılının en kötü 10 oyununu listeleyen Metacritic, 2020'nin filmlerine de el attı. Site, eleştirmen puanlarından oluşan Metascore'a göre senenin en kötü 15 filmini listeledi.

2020'yi geride bırakmamıza çok az bir süre kaldı ve bu senenin en'leri listeleri de paylaşılmaya başlandı. Örneğin; Steam, senenin en çok satan oyunlarını açıklarken Metacritic, senenin en kötü 10 oyununu listeledi. Şimdi de sırada filmler var.

Metacritic, tıpkı oyunlarda olduğu gibi filmlerde de senenin en kötülerini açıkladı. Peki, 2020 yılında çıkan en kötü 15 film listesinde hangi filmler bulunuyormuş gelin hep birlikte bakalım.

2020 yılının en kötü 15 filmi

15. Endless

Metascore: 27

Scott Speer'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu bu romantik dram filmi, ne eleştirmenler ne de seyirciler tarafından beğenildi. Metacritic'te sadece bir adet seyirci değerlendirmesi alan film, IMDb'de de 4,6 puan alabildi.

14. Songbird

Metascore: 27

Adam Mason'ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği gerilim filmi Songbird'de mutasyona uğrayan koronavirüs sebebiyle Q-Zone adı verilen karantina kamplarına kapatılan iki kişinin hikâyesi anlatılıyor. Filmin Metacritic'teki seyirci puanı 4,6.

13. Dolittle

Metascore: 26

Baş rollerinde Robert Downey Jr. ve Antonio Banders'ın yer aldığı Tom Holland, Rami Malek ve Marion Cotillard gibi isimlerin de seslendirme kadrosunda yer aldığı Dolittle, etkileyici kadrosuna rağmen senenin en kötü filmlerinden oldu. Filmin seyirci puanı 5.0.

12. Shortcut

Metascore: 26

Korku filmleri, genellikle diğer türlere göre puan ortalamaları nispeten düşük filmlerdir. Ancak Shortcut'ın senenin en kötü filmleri listesine 12. sıradan giriş yapması için sadece bu yeterli olamaz. Film, Metacritic'te hiç seyirci değerlendirmesi almazken IMDb'de 3,8 puan alabildi.

11. Survive the Night

Metascore: 26

Bir dönem aksiyon filmleri denildiğinde akla ilk gelen isimlerden bir tanesi olan Bruce Willis'in son yıllarda yer aldığı filmlere göz attıysanız genelde düşük puanlı yapımlar olduğunu görmüşsünüzdür. Görünüşe göre Survive the Night da bu konuda bir istisna olmamış. Filmin seyirci puanı 2,9.

10. The Very Excellent Mr. Dundee

Metascore: 24

Yönetmenlik koltuğunda Dean Murphy'nin oturduğu baş rolünde ise Chevy Chase'in yer aldığı bu komedi filmi, görünüşe göre izleyenlerini güldürmeyi başaramamış. Metacritic'te herhangi bir seyirci değerlendirmesi almayan filmin IMDb puanı 4,8.

9. The Tax Collector

Metascore: 22

Daha önce End of Watch ve Fury gibi sevilen filmlerin yönetmenliğini de yapmış olan David Ayer'in yeni filmi, senenin en kötü filmlerinden bir tanesi oldu. Filmin seyirci puanı 5,8.

8. Buddy Games

Metascore: 22

Yönetmenliğini Josh Duhamel'in yaptığı ve kadrosunda Olivia Munn, Kevin Dillon, Jensen Ackles gibi isimlerin yer aldığı komedi filmi Buddy Games, listede izleyicisini güldüremeyen bir diğer film olmayı başarmış. Filmin IMDb puanı 5.0.

7. The Babysitter: Killer Queen

Metascore: 22

2017 yılında çıkan The Babysitter'ın devamı olan The Babysitter: Killer Queen, listedeki "istisnai" filmlerden bir tanesi. Filmin Metascore'u 22 olsa da seyirci puanı 7,1.

6. Blumhouse's Fantasy Island

Metascore: 22

Listedeki bir diğer fazla düşük puanlı korku filmi. Ancak Fantasy Island, The Babysitter: Killer Queen gibi bir istisna değil. Filmin seyirci puanı 4,5.

5. Mortal

Metascore: 20

The Autopsy of Jane Doe, Trollhunter ve Scart Stories to Tell in the Dark gibi başarılı korku filmlerine imza atmış olan Andre Ovredal'ın yeni filmi Mortal, senenin en kötü filmleri listesinde 5. sırada olsa da filmin seyirci puanı 7,9.

4. The Last Days of American Crime

Metascore: 15

Oldukça düşük bir Metascore'a sahip olan The Last Days of American Crime'ın yüzü ne seyirci ne de eleştirmen puanlarından gülmüyor. Filmin seyirci puanı 2.0.

3. After We Collided

Metascore: 14

Bir romantik dram filmi olan ve aynı isimli romandan uyarlanan After We Collided'ın seyirci puanı 6,6.

2. Love, Weddings & Other Disasters

Metascore: 11

2020'nin en kötü filmleri listesinde 11 Metascore ile zirve ortağı olan romantik komedi türündeki bu filmin IMDb puanı 4,4.

1. Reality Queen

Metascore: 7

Metacritic'in eleştirmen puanlarından derlediği listesine göre senenin en kötü filmi Reality Queen oluyor. Filmin IMDb puanı 3,2.