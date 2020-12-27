Steam, 2020'nin En Çok Satan Oyunlarını Açıkladı

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası olan Steam, 2020'nin en iyileri listesini yayınladı. Mağaza, senenin en iyilerini en çok satan ve en çok oynanan da dâhil olmak üzere 6 farklı kategoriye ayırdı.

2020 yılını geride bırakmamıza artık çok az bir süre kaldı ve birçok platform, 2020'nin nasıl geçtiğiyle ilgili bir özet veya bir bilanço çıkarıyor. Bunlardan bir tanesi de oyun dünyasının en büyük dijital mağazası Steam oldu. Mağaza, 2020'nin en iyilerini açıkladı.

Şirket, 2020'nin en iyilerini 6 farklı kategoriye ayırdı: en çok satanlar, yeni çıkanlar, en çok oynananlar, erken erişimden çıkanlar, VR'ın en iyileri ve kontrol cihazı kullanılan oyunlar. Ayrıca tüm bu kategorileri de platin, altın, gümüş ve bronz olmak üzere dört alt kategoriye ayırdı. Peki, bu oyunlar nelermiş gelin hep birlikte bakalım.

Steam, 2020'nin en iyi oyunlarını açıkladı

Steam, oluşturduğu bu 6 kategori arasında en çok oynanan oyunlar dışında tüm kategorilerde brüt satış gelirlerini baz aldı. Ancak açıklanan bu oyunların ne kadar sattığını ya da ne kadar gelir elde ettiğini açıklamadı. İşte kategorilere göre 2020'nin en iyi oyunları

2020'nin en çok satan oyunları

Bu kategoride brüt gelire göre en çok satan 100 oyun listelendi. İşte 2020'de Steam'de en çok satan oyunlar arasında platin kategorisinde yer alan yapımlar:

PUBG

Cyberpunk 2077

Among Us

Monster Hunter World

Grand Theft Auto V

Fall Guys

Red Dead Redemption 2

Destiny 2

Counter Strike: Global Offensive

DOTA 2

DOOM Eternal

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

Altın, gümüş ve bronz kategorisinde yer alan oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.

2020'de en çok satan yeni oyunlar

Bu kategoride brüt gelire göre yılın en çok satan yeni oyunları bulunuyor.

Sea of Thieves

Football Manager 2021

Borderlands 3

Command & Conquer Remastered Collection

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Baldur's Gate 3

Dragonball Z: Kakarot

Marvel's Avengers

Crusader Kings 3

Half-Life: Alyx

Fall Guys

Persona 4 Golden

Cyberpunk 2077

Mount & Blade 2: Bannerlord

DOOM Eternal

Grounded

The Outer Worlds

Mafia Definitive Edition

Star Wars: Squadrons

FIFA 21

Wolcen: Lords of Mayhem

Temtem

Resident Evil 3

Death Stranding

Microsoft Flight Simulator

Aylara göre en çok satan yeni oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.

2020'nin en çok oynanan oyunları

Bu listede en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşan oyunlar bulunuyor. Eş zamanlı oyuncu sayısında 200 bini aşan oyunlar:

Destiny 2

Among Us

Cyberpunk 2077

Counter Strike: Global Offensive

Terraria

PUBG

Life is Strange 2

Mount & Blade 2: Bannerlord

Monster Hunter World

GTA V

DOTA 2

Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

2020'de en çok satan erken erişimden çıkan oyunlar

Bu sene erken erişimden çıkan ve en çok satan oyunların bulunduğu listede platin kategorisindeki oyunlar şu şekilde:

Squad

Skater XL

Noita

Risk of Rain 2

Factorio

Golf With Your Friends

Deep Rock Galactic

Hades

Wolcen: Lords of Mayhem

DJMAX RESPECT V

Torchlight 3

Listedeki diğer oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.

2020'de en çok satan VR oyunları

Brüt gelire göre öne çıkan VR oyunları şu şekilde:

Half-Life: Alyx

The Walking Dead: Saints & Sinners

Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades

Pistol Whip

Boneworks

VR Kanojo

Beat Saber

Balde and Sorcery

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Pavlov VR

Arizona Sunshine

Superhot VR

Listedeki diğer oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.

2020'de en çok satan kontrol cihazı destekli oyunlar

Bu kategoride kontrol cihazıyla oynanan günlük aktif oyuncu sayısına göre yılın çok satan kontrolcü destekleyen oyunları bulunuyor.

GTA V

Persona 4 Golden

Hades

FIFA 21

NBA 2K20

Dragonball Z: Kakarot

Cyberpunk 2077

The Witcher 3: Wild Hunt

Dark Souls 3

Monster Hunter World

Destiny 2

Fall Guys

Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Steam verilerine göre 2020 yılında çeşitli kategorilerde en çok satan oyunlar bunlardı. Siz, bu listelerde yer alan oyunlardan hangilerini oynadınız?