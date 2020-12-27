Steam, 2020'nin En Çok Satan Oyunlarını Açıkladı

2020 yılını geride bırakmamıza artık çok az bir süre kaldı ve birçok platform, 2020'nin nasıl geçtiğiyle ilgili bir özet veya bir bilanço çıkarıyor. Bunlardan bir tanesi de oyun dünyasının en büyük dijital mağazası Steam oldu. Mağaza, 2020'nin en iyilerini açıkladı.
Şirket, 2020'nin en iyilerini 6 farklı kategoriye ayırdı: en çok satanlar, yeni çıkanlar, en çok oynananlar, erken erişimden çıkanlar, VR'ın en iyileri ve kontrol cihazı kullanılan oyunlar. Ayrıca tüm bu kategorileri de platin, altın, gümüş ve bronz olmak üzere dört alt kategoriye ayırdı. Peki, bu oyunlar nelermiş gelin hep birlikte bakalım.
Steam, 2020'nin en iyi oyunlarını açıkladı
Steam, oluşturduğu bu 6 kategori arasında en çok oynanan oyunlar dışında tüm kategorilerde brüt satış gelirlerini baz aldı. Ancak açıklanan bu oyunların ne kadar sattığını ya da ne kadar gelir elde ettiğini açıklamadı. İşte kategorilere göre 2020'nin en iyi oyunları
2020'nin en çok satan oyunları
Bu kategoride brüt gelire göre en çok satan 100 oyun listelendi. İşte 2020'de Steam'de en çok satan oyunlar arasında platin kategorisinde yer alan yapımlar:
- PUBG
- Cyberpunk 2077
- Among Us
- Monster Hunter World
- Grand Theft Auto V
- Fall Guys
- Red Dead Redemption 2
- Destiny 2
- Counter Strike: Global Offensive
- DOTA 2
- DOOM Eternal
- Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
Altın, gümüş ve bronz kategorisinde yer alan oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.
2020'de en çok satan yeni oyunlar
Bu kategoride brüt gelire göre yılın en çok satan yeni oyunları bulunuyor.
- Sea of Thieves
- Football Manager 2021
- Borderlands 3
- Command & Conquer Remastered Collection
- Horizon Zero Dawn Complete Edition
- Baldur's Gate 3
- Dragonball Z: Kakarot
- Marvel's Avengers
- Crusader Kings 3
- Half-Life: Alyx
- Fall Guys
- Persona 4 Golden
- Cyberpunk 2077
- Mount & Blade 2: Bannerlord
- DOOM Eternal
- Grounded
- The Outer Worlds
- Mafia Definitive Edition
- Star Wars: Squadrons
- FIFA 21
- Wolcen: Lords of Mayhem
- Temtem
- Resident Evil 3
- Death Stranding
- Microsoft Flight Simulator
Aylara göre en çok satan yeni oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.
2020'nin en çok oynanan oyunları
Bu listede en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşan oyunlar bulunuyor. Eş zamanlı oyuncu sayısında 200 bini aşan oyunlar:
- Destiny 2
- Among Us
- Cyberpunk 2077
- Counter Strike: Global Offensive
- Terraria
- PUBG
- Life is Strange 2
- Mount & Blade 2: Bannerlord
- Monster Hunter World
- GTA V
- DOTA 2
Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
2020'de en çok satan erken erişimden çıkan oyunlar
Bu sene erken erişimden çıkan ve en çok satan oyunların bulunduğu listede platin kategorisindeki oyunlar şu şekilde:
- Squad
- Skater XL
- Noita
- Risk of Rain 2
- Factorio
- Golf With Your Friends
- Deep Rock Galactic
- Hades
- Wolcen: Lords of Mayhem
- DJMAX RESPECT V
- Torchlight 3
Listedeki diğer oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.
2020'de en çok satan VR oyunları
Brüt gelire göre öne çıkan VR oyunları şu şekilde:
- Half-Life: Alyx
- The Walking Dead: Saints & Sinners
- Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades
- Pistol Whip
- Boneworks
- VR Kanojo
- Beat Saber
- Balde and Sorcery
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
- Pavlov VR
- Arizona Sunshine
- Superhot VR
Listedeki diğer oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.
2020'de en çok satan kontrol cihazı destekli oyunlar
Bu kategoride kontrol cihazıyla oynanan günlük aktif oyuncu sayısına göre yılın çok satan kontrolcü destekleyen oyunları bulunuyor.
- GTA V
- Persona 4 Golden
- Hades
- FIFA 21
- NBA 2K20
- Dragonball Z: Kakarot
- Cyberpunk 2077
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Dark Souls 3
- Monster Hunter World
- Destiny 2
- Fall Guys
Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Steam verilerine göre 2020 yılında çeşitli kategorilerde en çok satan oyunlar bunlardı. Siz, bu listelerde yer alan oyunlardan hangilerini oynadınız?