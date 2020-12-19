Metacritic, 2020'nin En Kötü 10 Oyununu Açıkladı

Popüler dizi, film ve oyun değerlendirme sitesi Metacritic, 2020 yılının en kötü oyunlarını listeledi. Buna göre senenin en kötü oyunu, eleştirmenlerden 29 puan alabilen Tiny Racer oldu.

Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Bazılarının kötü geçen 2020'yi arkasında bırakıp yepyeni bir sayfa açmayı planladığı 2021'e artık çok az bir süre kaldı. Tabii geride bırakacağımız yılla ilgili çeşitli listeler de oluşturulmaya başlandı.

Bu listelerden bir tanesi de Metacritic'ten geldi. Dizi, film ve oyunların hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından değerlendirilerek puanlandığı site, 2020 yılının en kötü 10 oyununu açıkladı. Peki, bu listede hangi oyunlar yer alıyormuş gelin hep birlikte bakalım.

Metacritic'e göre 2020 yılının en kötü 10 oyunu

10. The Elder Scrolls: Blade (Switch)

Metascore: 42

Dünya çapında birçok hayranı bulunan Elder Scrolls'un bu sene mayıs ayında Switch için çıkan sürümü, senenin en kötü oyunları listesine 10 numaradan giriş yaptı. Bethesda tarafından geliştirilen oyun, oyunculardan da 2,5 puan alabildi.

9. Gleamlight (Switch)

Metascore: 42

DICO tarafından geliştirilen 2 boyutlu platform oyunu Gleamlight; PC, PlayStation 4, Xbox One ve Switch için çıkış yaptı. Oyunun PC, PS4 ve Xbox One sürümleri ortaya bir puan çıkacak kadar değerlendirme alamadı. Bir puanın ortaya çıkabilmesi için yeterli değerlendirmeyi alan Switch sürümü ise eleştirmenlerden 42, oyunculardan 2,9 puan alabildi.

8. Street Power Soccer (PlayStation 4)

Metascore: 41

SFL Interactive tarafından geliştirilen Street Power Soccer; PS4, PC, Xbox One ve Switch için çıktı. Oyunun sadece PS4 sürümü eleştirmenler tarafından yeterli değerlendirmeyi alabildi. O değerlendirmelerin sonucunda ise senenin en kötü 8. oyunu oldu.

7. Tamarin (PlayStation 4)

Metascore: 40

Chameleon Games tarafından geliştirilen 3 boyutlu platform oyunu Tamarin, eleştirmenlerden 16 inceleme aldı. Bu incelemelerin 10'u olumsuz, 5'i karışık ve 1 tanesi olumluydu. Bu değerlendirmelerin sonucunda 2020'nin en kötü 7. oyunu oldu.

6. Remothered: Broken Porcelain (PC)

Metascore: 39

Stormind Games tarafından geliştirilen oyunun sadece PC sürümü değil PlayStation 4 ve Xbox One sürümleri de kötü puanlar aldı. Toplamda 32 oyuncunun puan verdiği oyunun kullanıcı puanı ise 6,5 oldu.

5. Arc of Alchemist (Switch)

Metascore: 36

Compile Heart tarafından geliştirilen aksiyon, rol yapma oyunu Arc of Alchemist, PlayStation 4 ve Switch platformlarına çıktı. Oyunun Switch sürümü, senenin en kötü 5. oyunu oldu.

4. Fast & Furious Crossroads (PC)

Metascore: 34

Slightly Mad Studios tarafından geliştirilen bu yarış oyunu PC'ye ek olarak PlayStation 4 ve Xbox One için de çıkış yaptı. Oyunun PC sürümü, eleştirmenlerden aldığı 34 puanla senenin en kötü 4. oyunu oldu.

3. Dawn of Fear (PlayStation 4)

Metascore: 33

Bork3nsite tarafından geliştirilen oyun, 2020'nin başında PlayStation 4 ve PC için çıkış yapmıştı. Ne eleştirmenlere ne de oyunculara kendini beğendiremeyen oyun senenin en kötüleri listesinde üst sıralarda yer almayı başarıd.

2. XIII Remake (Xbox One)

Metascore: 32

2020'nin en kötü oyunları listesinde "zirvenin ortağı" PlayMagic Ltd. tarafından geliştirilen XIII'in remake sürümü oldu. Oyun, ayrıca oyunculardan da 3,5 puan alabildi.

1. Tiny Racer (Switch)

Metascore: 29

Metacritic'in eleştirmenlerden derlediği puanlarla yaptığı listeye göre 2020'nin en kötü oyunu Tiny Racer oldu. IceTorch Interactive tarafından geliştirilen oyun, 9 eleştirmen tarafından değerlendirildi. Bunların 8'i olumsuz, 1 tanesi ise karışık oy verdi.

Metacritic'e göre 2020'nin en kötü oyunları bunlardı. Peki, sizin bu 10 oyun arasından oynadığınız ve deneyimlediğiniz bir oyun bulunuyor mu? Varsa o oyun hakkında sizin fikirleriniz neler?