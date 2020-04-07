ABD merkezli donanım üreticisi HP, Ryzen 4000 serisi işlemcilere sahip yeni ProBook 445 G7 ve ProBook 455 G7 modellerini tanıttı. Bilgisayarların özellikleri hakkında bilgi almak için içeriğimize göz atabilirsiniz.

Son dönemde işlemci sektöründe oldukça başarılı işler çıkaran AMD, dizüstü bilgisayarlar için üçüncü nesil 7 nm Zen 2 mimarisine dayanan yeni Ryzen 4000 serisi işlemcilerini geçtiğimiz ocak ayında tanıtmıştı. Bilgisayar üreticileri, yeni Ryzen 4000 serili dizüstü bilgisayarlarını birer birer tanıtırken şimdi de HP’den bir hamle geldi.

HP ProBook 445 G7 ve HP ProBook 455 G7 dizüstü bilgisayarlarını duyuran ABD merkezli donanım üreticisi, yeni bilgisayarlarını bu ayın sonlarında piyasaya sürmeyi planlıyor. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan gelin HP’nin yeni iş istasyonlarının neler sunduğuna yakından bakalım.

HP ProBook 445 G7 ve HP ProBook 455 G7 neler sunuyor?

En üst seçenekte AMD Ryzen 7 4700U işlemciyle donatılan bilgisayarların her ikisi de GPU olarak entegre AMD Radeon kullanıyor. Bununla birlikte her iki bilgisayarda da 16 GB’a kadar yükseltilebilir DDR4 RAM ile 1 TB HDD veya 512 GB SSD desteği yer alıyor. Bilgisayarları temel anlamda birbirinden ayıran en büyük farksa sundukları panel boyutu.

Bu noktada ProBook 445 G7 modelinde 14 inç büyüklüğünde IPS bir panel yer alırken ProBook 455 G7 modeliyse 15,6 inç büyüklüğünde bir IPS panel kullanıyor. Bilgisayarların boyutları birbirinden farklı olunca ağırlıkları da doğal olarak farklılık gösteriyor. Bu konuya da değinecek olursak küçük olan model 1,6 kilogram ağırlığa sahipken nispeten daha büyük olan modelse 2 kilogram ağırlığında.

HP, yeni iş istasyonlarının fiyatlarını şimdilik paylaşmadı. Bununla birlikte yeni modellerin içinde bulunduğumuz nisan ayının sonlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

HP ProBook 445 G7 teknik özellikleri:

İşlemci : AMD Ryzen 3 4300U, AMD Ryzen 5 4500U, AMD Ryzen 4700U

: AMD Ryzen 3 4300U, AMD Ryzen 5 4500U, AMD Ryzen 4700U Ekran Kartı: İşlemciye entegre Radeon Graphics

İşlemciye entegre Radeon Graphics Bellek: 16 GB’a kadar artırılabilir DDR4

16 GB’a kadar artırılabilir DDR4 Depolama: 512 GB’a kadar SSD, 1 TB’a kadar HDD

512 GB’a kadar SSD, 1 TB’a kadar HDD Ekran: 14 inç LED

14 inç LED İşletim Sistemi: Windows 10 Home

Windows 10 Home Batarya: 45 W

45 W Boyutlar: 32,42 x 23,77 x 1,79 cm

32,42 x 23,77 x 1,79 cm Ağırlık: 1,6 kg

HP ProBook 455 G7 teknik özellikleri: