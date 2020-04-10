"Hackerlar, Sahte e-Devlet Uygulamalarıyla Tuzağa Düşürüyor"

ESET bünyesinde çalışan Lukas Stefanko, bilgisayar korsanlarının Türkiye'deki etkinliklerinin arttığını açıkladı. Stefanko, bilgisayar korsanlarının şu sıralar, e-Devlet üzerinden harekete geçtiğini, sahte site ve mobil uygulamalarla vatandaşların bilgilerinin çalınmaya çalışıldığını ifade etti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İnsanlar, virüse yakalanmamak ve sevdiklerine bulaştırmamak için mümkün olduğunca evlerinde kalıyorlar ve hal böyle olunca da yapılması gereken tüm işlemler, mümkün olduğunca internet üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Elbette bu durum, bilgisayar korsanlarının da dikkatinden kaçmıyor.

Bilgisayar korsanlarının en etkili silahlarından bir tanesi, resmi kurum ve kuruluşların sahte internet sayfalarını oluşturarak insanların bilgilerini ele geçirmeye çalışmak. Genelde, insanları cezbedecek bahanelerle karşımıza çıkan bilgisayar korsanları, ağlarına düşürdükleri insanların özellikle de kredi kartı bilgilerine odaklanıyorlar. Siber güvenlik uzmanları, bilgisayar korsanlarının bu hamlesinin son dönemlerde arttığını ifade ediyorlar.

Siber güvenlik sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan ESET bünyesinde çalışmalarını sürdüren Lukas Stefanko, bilgisayar korsanlarının şu sıralar, sahte e-Devlet uygulamaları üzerinden vatandaşları tuzaklarına düşürmeye çalıştıklarını açıkladı. Aslına bakacak olursak hacker'ların özellikle e-Devlet'i seçme nedenleri anlaşılabilir. Türkiye de diğer ülkeler gibi olağanüstü bir süreçten geçiyor ve Evde Kal çağrılarının yapıldığı bu dönemde e-Devlet'in kullanım oranı bir hayli artmış durumda.

Bilgisayar korsanları, oluşturdukları sahte internet siteleri ve mobil uygulamalarla vatandaşlara maske ya da kredi kartı aidatları ile ilgili açıklamalar sunuyorlar. Hal böyle olunca da dalgın bir vatandaş, bu sahte iddialara kanarak söz konusu internet sitesine ya da mobil uygulamaya erişiyor. Bilgisayar korsanlarının tuzağına düşen vatandaşlar, kimlik ya da kredi kartları gibi önemli bilgileri kaptırmış oluyorlar.

Eğer Twitter'ı sıklıkla kullanan birisiyseniz, son dönemlerde akış sayfanıza düşen e-Devlet odaklı sponsorlu içerikleri mutlaka görmüşsünüzdür. ESET, ücretsiz maske ve kredi kartı aidatlarına odaklanan bu tür içeriklerin tamamen sahte olduğunu ve bu dolandırıcılık kampanyasının Türk bilgisayar korsanları tarafından başlatılmış olabileceğini ifade ediyor.

Bilgisayar korsanlarının tuzaklarına düşmemek için neler yapılmalı?

Lukas Stefanko, ülkemizdeki internet kullanıcılarının bilgisayar korsanlarından korunabilmeleri için bazı tavsiyelerde bulunuyor. Bu tavsiyelerin başında ise tahmin edilebileceği üzere tıklanılar bağlantılar konusunda temkinli olunması geliyor. Stefanko ayrıca, bilgisayar korsanlarının kurbanı olmamak için özellikle de resmi kurum ve kuruluşların internet sitesine girmeye çalışırken, ilgili internet sitesinin URL'sinin manuel olarak doldurulması gerektiğini ifade ediyor.

Bir internet sitesinin URL'sini ezbere bilmek zor olabilir. Ancak bu noktada yapabileceğiniz bazı şeyler bulunuyor. Örneğin bir internet tarayıcısı üzerinden e-Devlet'e giriş yapacaksanız, web sitesinin 'gov.tr' uzantılı olduğunu kontrol edebilirsiniz. Böylece sahte internet sitelerinden uzak durmuş olursunuz.

Stefanko; bilgisayar, akıllı telefon ya da tablet gibi ürünlerin güvenlik güncellemelerinin yapılmış olmasının önemli olduğunu, ayrıca kullandığınız işletim sisteminin resmi uygulama mağazalarının kullanılması gerektiğini belirtiyor. Resmi uygulama mağazalarındaki uygulamaların bile güvenli olmayabileceğini ifade eden Stefanko, uygulamaların istediği izinlerin ve uygulamayı kimin geliştirdiğinin kontrol edilmesinin faydalı olacağını söylüyor.