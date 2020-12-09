Kasım Ayında En Çok Tıklanan Alışveriş Siteleri Açıklandı

2020’nin Kasım ayı, özellikle pandeminin etkisi ile online alışverişin zirve yaptığı bir yıl oldu. Gemius’un yayınladığı istatistiklere göre Türkiye’de alışveriş çılgınlığı yaşanan cuma indirimlerinin olduğu kasım ayı boyunca, en çok trafik elde eden siteler de açıklandı.

Türkiye’de faaliyet gösteren e-ticaret sitelerinin sayısı giderek artarken yılın ilk günlerinden bu yana, global çapta etkisini gösteren koronavirüs salgını, online alışverişin daha çok tercih edilmesine yol açtı. Hem Amazon gibi global şirketlerin Türkiye pazarına girdiği hem de Türk şirketlerinin yurt dışına açıldığı bir yılı geride bıraktık. Ayrıca hızlı sipariş uygulama ve hizmetlerinin sayısı da giderek artıyor.

PayU verilerine göre dakika başına en çok alışverişin yapıldığı Türkiye’ye ilişkin bilgiler, e-ticaret dünyası ve tüketiciler için de büyük önem taşıyor. Bu yıl her ne kadar düzenlenen kampanyaların yeteri kadar gerçekçi olmadığı yönündeki eleştiriler artsa da en çok ziyaret edilen alışveriş siteleri, tüketicilerin tercihi için etkili bir veri sunuyor. Gemius’un araştırması ile artık o bilgiye de ulaşabiliyoruz.

Kasım 2020’de Türkiye’de en çok tıklanan alışveriş siteleri:

Trendyol: 42,4 milyon

42,4 milyon Hepsiburada: 37,2 milyon

37,2 milyon N11: 29,8 milyon

29,8 milyon Letgo: 25 milyon

25 milyon Gittigidiyor: 24,5 milyon

24,5 milyon Çiçeksepeti: 21,4 milyon

21,4 milyon Yemeksepeti: 19,4 milyon

19,4 milyon AliExpress: 17,1 milyon

17,1 milyon Migros: 13,9 milyon

13,9 milyon Morhipo: 12,5 milyon

En çok ziyaret edilen alışveriş siteleri listesinde zirve, yakın zamanda İstanbul’da yemek sipariş hizmeti de vermeye başlayan ve geçtiğimiz günlerde Kasım verilerini açıklayan Trendyol’a ait. Hemen ardından Hepsiburada ve N11 geliyor. Dördüncü sırada ise ikinci el eşya alım satım uygulaması Letgo var ki kampanya düzenlenmemesine rağmen bu listede yer alması başarılı bir sonuca ulaştığını gösteriyor.

Uzun bir süredir çiçek dışında çok farklı kategorilerde de ürünlerin satışını yapan Çiçeksepeti altıncı sırada yer alırken onu yemek sipariş platformu Yemeksepeti takip ediyor. AliExpress ise ülkemizde en çok ziyaret edilen yabancı alışveriş platformu olarak göze çarpıyor. Migros ise özellikle pandemini ortamında ana akım mağazacılık yapısını başarılı bir şekilde internete taşımış görünüyor.

Amazon.com.tr’nin bu listede yer almaması ise oldukça dikkat çekici, çünkü kampanya döneminde yaptığımız anket sonuçlarına göre Amazon; 30 bin takipçimizin oyları ile en güvenilir alışveriş sitesi seçilmişti. Ancak büyük ihtimalle Türkiye pazarında yeni olması, tüketicilerin Amazon’u hâlâ yurt dışında hizmet veren bir site olarak hatırlamaları negatif bir etki oluşturdu.

Tarayıcı ziyaretleri:

trendyol.com: 21,1 milyon

21,1 milyon hepsiburada.com: 20 milyon

20 milyon n11.com: 14,8 milyon

14,8 milyon gittigidiyor.com: 11,5 milyon

11,5 milyon ciceksepeti.com: 10,2 milyon

Mobil uygulama ziyaretleri:

Trendyol: 33,5 milyon

33,5 milyon Hepsiburada: 25,6 milyon

25,6 milyon N11: 19,7 milyon

19,7 milyon Gittigidiyor: 16,1 milyon

16,1 milyon Yemeksepeti: 15,1 milyon

Web sayfaları ve mobil uygulama kıyaslamasına göz attığımızda ise artık mobil uygulamaların daha çok tercih edildiklerini görüyoruz. Bunun en büyük nedeni, şirketlerin mobil uygulamalarda daha iyi bir arayüz deneyimi sunmaları ve mobil uygulamalarında, sitelerinden daha farklı farklı kampanyaları ön plana çıkarmaları.

Kasım 2020 günlük bazda toplam ziyaretçi sayıları:

Alışveriş platformlarının reklam stratejilerinin de sonucu olarak kampanyalar, artık bir güne değil günlere veya haftalara yayılmış olması, aslında ay boyunca her gün yüksek ziyaretçi sayılarına ulaşmalarını sağlamış görünüyor.