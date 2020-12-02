Trendyol, kasım ayında gerçekleştirdiği kampanyalara ilişkin verilerini açıkladı. Ay boyunca 60 milyon ürün satışı gerçekleştirdiğini açıklayan platform, en çok siparişin İstanbul'dan geldiğini duyurdu. Platform, kasım ayında 1,5 milyarı aşkın ziyaretçi aldı.

Kasım ayı, ülkemizdeki alışveriş tutkunları için oldukça hareketli geçti. Gerek ülkemizde gerek dünya genelinde hizmet veren hemen her e-ticaret platformu, kasım ayı içinde çeşitli indirimlerle tüketicilerin karşısına çıktı. Bu bağlamda kasım ayında indirim yapan e-ticaret platformlarından bir tanesi Trendyol'du. PR çalışmaları konusunda son birkaç yıldır kendini aşan platform, kasım ayında yaptığı kampanyalara ilişkin detayları açıkladı.

Trendyol'un açıkladığı verilere göre kasım ayında, 5 milyon çeşit üründe değişken oranlarda indirimler yapıldı. Süreç içerisindeyse 60 milyon ürün satışı gerçekleşti. Trendyol tedarikçilerinin satış miktarı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 158 büyüdü. Kasım ayındaki kullanıcı sayısı 25 milyona ulaşan platformun aylık ziyaretçi sayısı ise 1,5 milyara yükseldi. Anlık ziyaretçi sayısı ise kampanyaların son gününde, 1,85 milyon kullanıcıya ulaştı.

Kasım kampanyalarındaki en çok sipariş İstanbul'dan alındı

Platformun açıklamalarına göre kasım ayında en çok sipariş veren şehir İstanbul oldu. Nüfus miktarıyla açıklanabilen bu durum, ikinci ve üçüncü illerde de geçerliydi. İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Mersin, Konya ve Gaziantep takip etti. Tedarikçiler bazında da veriler açıklayan Trendyol, İstanbul, Ankara ve İzmir haricindeki tedarikçiler arasında en çok satışın Kocaeli, Denizli ve Aydın'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Trendyol, 60 milyon satışın detaylarına da değindi. Platformun açıklamalarına göre tüketiciler, kasım ayında 1 milyondan fazla sweatshirt siparişi verdiler. Ay boyunca 150 binden fazla (paket) bebek bezi satılırken, 55 binden fazla robot süpürge, 35 tondan fazla da Antep fıstığı satışı gerçekleşti.