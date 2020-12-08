Efsane Cuma Kampanyalarında Dünya Rekoru Türkiye’den Geldi

Dünya genelinde hizmet veren ödeme sağlayıcısı PayU, Efsane Cuma kampanyaları istatistiklerini paylaştı. Yapılan açıklamalarda, Türkiye'nin dünya rekoru kırdığı belirtildi. Ülkemiz, dakika bazında en çok alışveriş yapılan ülke olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz günlerde İyzico'nun "Efsane Cuma" kampanyaları kapsamındaki istatistiklerinden bahsetmiştik. Bu kez daha büyük bir araştırma, dünya genelinde ödeme hizmeti veren PayU'dan geldi. Şirket, dünya genelindeki Efsane Cuma kampanyalarına dair verilerini paylaştı. Paylaşılan veriler, Türkiye'nin indirim kampanyalarında dünya rekoru kırdığını gözler önüne seriyor.

İyzico tarafından paylaşılan verilerde, Efsane Cuma günlerindeki işlem hacminin 2019'a göre yüzde 103 arttığı belirtiliyordu. Ayrıca kullanıcıların sepet tutarı ortalamaları da 211 TL'den 273 TL'ye yükselmişti. İşte İyzico'nun paylaştığı bu rakamlar, PayU'nun hizmet verdiği tüm ülkeler arasında Türkiye'nin öne çıkmasını sağladı. Türkiye, dakika bazında en çok alışveriş yapılan ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'yi Romanya ve Polonya takip etti

2002 yılında kurulan PayU, yıllar içerisinde varlığını artırdı. Bu bağlamda aralarında Türkiye'nin de olduğu onlarca ülkede aktif olarak hizmet veren şirket, açıkladığı veriler arasında Türkiye'yi takip eden ülkelere de değindi. PayU'nun yaptığı açıklamalara göre 2020'de dünyanın bir numarası olan Türkiye'yi, sırasıyla Romanya ve Polonya takip etti.

Konuyla ilgili açıklamalar, İyzico CEO’su Barbaros Özbuğutu'dan geldi. Efsane Cuma kapsamındaki kampanyaların tüketici ve pazar yerleri için büyük avantajlar sunduğunu ifade eden Özbuğutu, pandemi süreciyle birlikte internet üzerinden alışverişin öneminin arttığını söyledi. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin kimi tüketiciler için tek alternatif olarak görüldüğünü belirten İyzico CEO'su, bu görüşün de rekor getirdiğini sözlerine ekledi.