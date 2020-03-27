ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020 yılında yapılacak KPSS ve DGS için sınav tarihlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre lisans düzeyinde KPSS’nin oturumları eylül ayında yapılacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin arasında sınav tarihlerinin gözden geçirilmesi de yer alıyordu. ÖSYM, sınav tarihleri hakkında bir görüşme yaparak, başta KPSS olmak üzere bazı sınavların yapılacağı yeni tarihleri belirledi.

2020 yılında yapılacak KPSS ve DGS’nin yeni sınav tarihlerini ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı. Aygün’ün yaptığı açıklamaya göre KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür Eğitim Bilimleri oturumu 6 Eylül’de, KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül tarihlerinde ve Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu 20 Eylül’de yapılacak.

Önlisans düzeyindeki KPSS 25 Ekim tarihinde, ortaöğretim düzeyindeki KPSS ise 22 Kasım tarihinde yapılacak. KPSS ile beraber DGS’nin de sınav tarihleri ÖSYM tarafından gözden geçirildi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020 Dikey Geçiş Sınavı’nın 9 Ağustos’ta yapılacağını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS ile ilgili olarak da açıklama yaptı. Aygün, YKS’nin MEB’in önereceği müfredat ve kazanımlara göre yapılacağını söyledi. MEB de YKS ilgili açıklama yaparak 12. sınıf öğrencilerinin 9, 10 ve 11. sınıf müfredatının yanı sıra 12. sınıf müfredatının ilk döneminden sorumlu sayılacaklarını açıkladı.