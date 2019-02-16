Yeni nesil Mercedes-Benz S-Class’ın prototipleri dışarıda gözler önüne serildi. Otomobilin 2019 Frankfurt Otomobili Fuarı'nda tanıtılması ve 2020 yılında 2021 modeli olarak showroomlarda olması bekleniyor.

Daha önceki test prototiplerinden öğrendiğimiz kadarıyla yeni model Mercedes S-Class, önceki senelerdekinden biraz daha geniş olacakken kaput daha aşağıda olacak. Hatırlayacak olursak şu anki kasa 2014'te tanıtılmış ve dünya çapında ciddi satış rakamlarına ulaşmıştı.

Mercedes, S serisi araçlarının güç aktarma sisitemini de elektrikli hale getirmeye çalışıyor. Hafif hibrit veya geçmeli hibrit teknolojisiyle gelecek olan otomobillerin motorları ise 3 litrelik inline-6 ​​veya 4 litrelik V8 olacak. Mercedes'in EQ alt markası altında elektrikli bir sedan üzerinde ise çalışıp çalışmadığı belli değil.

S serisinin 2020 modelinin iç tarafına baktığımızdaysa, Mercedes'in Tesla'dan bir miktar etkilenmiş olabileceğini görüyoruz. Hız göstergeleri son birkaç yıldır olduğu gibi bir ekrandayken konsolda da devasa bir dokunmatik ekran bulunuyor. Yatay yerine dikey olarak konumlandırılan bu ekran, Tesla'nın Model S ve Model X araçlarında kullandığı kuruluma oldukça benziyor.

Alman firma, üst seviye arabasına otonom sürüş için yenilikler yapmayı da unutmamış. Üçüncü seviye otonom sürüş desteğiyle gelecek olan 2020 model S-Class, sürücünün direksiyona dokunmadan arabada oturabileceğini vadediyor. Hatırlatacak olursak Audi, bunu A8'in yeni modeliyle başarmıştı.

Haberin başında da belirttiğimiz gibi araçlar şu an için prototip konumunda olduklarından dış yüzeyleri kamuflaj ile kaplanmış. Frankfurt Otomobili Fuarı'nda tanıtılmasıyla beraber gerçek tasarımın gün yüzüne çıkması bekleniyor.