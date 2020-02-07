ÖSYM'den 2020 YKS İçin 'Alyans' ve 'Piercing' Değişikliği

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yayımladığı yeni kılavuzda 2020 yılında yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için adayların yanında bulundurması yasak olan araç, gereç ve aksesuarlar için güncellemeye gitti.

Geçmiş yıllarda sınava girişte yüzük ve küpe yasağı uygulayıp alyansa izin veren ÖSYM, bu yılki sınavda ise sadece halka alyansa izin verecek. Ayrıca geçen yılki sınava basit piercing ile girmeye izin veren ÖSYM, yayımladığı yeni kılavuzda basit piercing’i de "taşsız, metal top veya sivri uçlu" olarak tanımladı.

2020 YKS için başvurular bugün başladı. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre 20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Sınav için başvurular, 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

ÖSYM'nin yayınladığı 2020 sınav kılavuzuna göre önceki yıllarda yüzük ve küpe yasağı uygulayıp alyansa izin veren ÖSYM, bu kez alyansa da sınırlama getirdi.

ÖSYM'nin açıklaması ile YKS 2020 yasak olan araç gereçler:

Sınava çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlar, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizat, kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar, şeffaf pet şişe içinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleri, ilaç, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla girilmesi yasak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na bu yıl yaklaşık 2,5 milyon öğrenci girecek. Sınav, üç ayrı oturumda (Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi) ile gerçekleştirilecek. Öğrenciler, katılmak istedikleri her oturum için 70 lira ödeyecek.