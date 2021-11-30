2021 Apple Müzik Ödülleri Kazananlar Açıklandı

Apple, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Apple Müzik Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı. Bu yıla damga vuran sanatçı, 18 yaşındaki Olivia Rodrigo oldu.

Teknoloji devi Apple, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Apple Music Awards (Apple Müzik Ödülleri) yarışmasının kazananlarını açıkladı. 2021 yılının en iyi sanatçılarını seçen Apple, toplamda beş farklı kategoride ödül dağıttı. Bu kategoriler Yılın Sanatçısı, Yılın Söz Yazarı, Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı, Yılın En İyi Şarkısı ve Yılın En İyi Parçası şeklindeydi.

Bununla birlikte Apple, bu yıl ilk kez yeni bir kategori daha ekledi. Yılın Bölgesel Sanatçısı şeklinde isimlendirilen bu kategori kapsamında beş farklı ülkeden ve bölgeden sanatçıya ödül verildi. Bu ülke ve bölgeler Afrika, Fransa, Almanya, Japonya ve Rusya şeklindeydi. Gelin, bu yılın Apple Müzik Ödülleri kazananlarına bakalım.

Apple Müzik Ödülleri kazananları:

Yılın Küresel Sanatçısı: The Weeknd

Popüler müzik ve kültürü yöneten isimlerden biri haline dönüşen başarılı sanatçı, bu yılın en iyi sanatçısı seçildi. The Weeknd, yaptığı açıklamasında Apple’a hem kendisine hem de diğer sanatçılara olan desteği için teşekkür etti.

Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı + Yılın En İyi Albümü + Yılın En İyi Şarkısı: Olivia Rodrigo

Bu yılki ödüllere damgasını vuran isimse Olivia Rodrigo oldu. 18 yaşındaki başarılı sanatçı, “SOUR” albümüyle Yılın En İyi Albümü, “drivers license” şarkısıyla Yılın En İyi Şarkısı ve Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı ödüllerini topladı.

Yılın Söz Yazarı: H.E.R.

R&B türünün en bilindik isimlerinden biri haline dönüşen H.E.R., yaptığı açıklamada “Genç bir siyahi ve Filipinli sanatçı ve sahnede her şeyini veren bir kadın olarak, temsilin önemli olduğuna hiç şüphe yok.” ifadelerine yer verdi ve Apple’a teşekkür etti.

Yılın Bölgesel Sanatçısı:

Afrika: Wizkid (Nijerya)

Fransa: Aya Nakamura

Almanya: RIN

Japonya: OFFICIAL HIGE DANDISM

Rusya: Scriptonite