Apple’ın Haftaya Tanıtacağı Rengarenk iMac’ler Ortaya Çıktı

Apple’ın haftaya yapacağı Spring Loaded etkinliğinde tanıtacağı iMac’lerin nostajik renk seçenekleriyle birlikte geleceği bilgisi sızdırıldı. Twitter’da daha önce de ortaya atılan iddiayla uyuşan render görüntüleri, sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Apple’ın bu ay gerçekleşecek etkinliğinde tanıtacağı iddia edilen bir ürün, sızıntılarla ünlü bir Twitter kullanıcısı tarafından meraklılara duyuruldu. Sızdıran kişi, Apple’ın yılın ilk etkinliğinde rengarenk renk seçenekleriyle göze çarpan bir iMac tanıtacağını Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla bildirdi.

Apple’ın 20 Nisan tarihinde gerçekleşecek ‘Spring Loaded’ etkinliğinde rengarenk iMac’ini tanıtacağı bilgisini paylaşan ‘L0vetodream’, Twitter’da ürünle ilgili ipucu niteliğinde 2 fotoğraf paylaştı. Daha önce yapılan bir sızıntı, bu fotoğrafların geniş renk yelpazesine sahip bir iMac’i işaret ettiği düşüncelerini güçlendirdi.

Nostaljik renk seçenekleri olacak

Sızıntıyı yapan L0vetodream, paylaştığı gönderide ucu açık 2 resme yer verdi. Resimlerden biri Apple’ın Spring Loaded etkinliğini logosuyken, diğer resimde 6 farklı renkte iMac G3 bilgisayar yer aldı. Bu tweet tek başına biraz şüpheli olsa da ihtimali güçlendiren benzer bir tweet daha önce atılmıştı. Apple sızıntılarıyla bilinen Jon Prosser, daha önce 2021 model iMac’lerde 5 nostaljik renk seçeneği olacağı bilgisini vermişti. Sade, iç açıcı tasarım ve renk seçenekleriyle döneminin başarılı bilgisayarlarından olan G3’ün renklerini yeni iMac’lerde görmek, eğer iddia doğruysa Apple severler için zevk verici olacak.

iMac G3 renkleriyle sunulması beklenen 2021 iMac’lerin render görüntüleri:

Render görüntülerinin hiç birinde turuncu ve mor iMac’lere yer verilmemiş. Neyse ki etkinliğe çok az süre kaldı ve yakında konu hakkında net bilgi sahibi olabileceğiz. Apple’ın Spring Loaded etkinliği 20 Nisan’da, Türkiye saatiyle 20.00’da çevrimiçi bağlantı olanağıyla düzenlenecek. Bakalım neler göreceğiz?