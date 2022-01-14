2021 yılında TikTok’u adeta bir para makinesine çeviren, TikTok’un en fazla para kazanan yıldız isimleri açıklandı. Forbes tarafından yayımlanan sayılar, bu kişilerin dev şirketlerin CEO’larından bile daha fazla kazandığını ortaya koydu.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu ve artık en popüler internet sitesi olan TikTok, her gün on binlerce yeni videoya ev sahipliği yapıyor. Bu videoları yükleyenler arasındansa yalnızca belirli bir kısmı başarılı oluyor ve TikTok’ta ünlü bir isim haline dönüşüyor. Peki, dünyanın en büyük sosyal medya platformunun en büyük isimleri 2021 yılında ne kadar para kazandılar?

Forbes tarafından yayımlanan veriler, TikTok’ta bu yıl en çok para kazanan isimleri ortaya koydu. Birçoğumuzun ağzını açık bırakacak bu veriler, TikTok’ta en fazla para kazanan yalnızca ilk 5 sıradaki isimleri gösteriyordu. Bu listede yer alan toplam 7 isim, 2021 yılında TikTok’tan toplamda 55,5 milyon dolar kazandı. Bu sayı, geçtiğimiz yıla göre %200 oranında artış gösterdi.

Dünyanın en büyük şirketlerinin CEO’larından bile daha fazla kazandılar:

Çektikleri içerikler beğenilsin ya da beğenilmesin, bu listede yer alan isimlerden bazıları, dünyanın en büyük şirketlerinin başında olan CEO’lardan bile daha fazla para kazandılar. S&P 500 endeksindeki dev şirketlerin CEO’larının ortalama yıllık ücretleri 13,4 milyon dolar iken, TikTok’tan en çok kazanan isim, bu sayıdan %30 daha fazla kazandı.

2021 yılında TikTok’u bir para şelalesine dönüştüren ilk beş sıradaki isimler ve kazançları şu şekildeydi:

5. Avani Gregg ve Kris Collins

Bireysel kazanç: 4,75 milyon dolar

Takipçi sayısı: 39 milyon (Avani Gregg), 42 milyon (Kris Collins)

4. Josh Richards ve Bella Poarch

Bireysel kazanç: 5 milyon dolar

Takipçi sayısı: 26 milyon (Josh Richards), 87 milyon (Bella Poarch)

3. Addison Rae

Bireysel kazanç: 8,5 milyon dolar

Takipçi sayısı: 86 milyon

2. Dixie D’Amalio

Bireysel kazanç: 10 milyon dolar

Takipçi sayısı: 57 milyon

1. Charli D’Amelio