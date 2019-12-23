2021 Volkswagen Golf GTI'ın Tasarımına Dair Önemli Detaylar

8. nesil Golf'ün performanslı modeli GTI, 2020 yılında piyasaya sürülecek. Otomobil, Volkswagen tarafından gözlerden uzak tutulsa da, prototipi gizlice görüntülendi.

Yeni tasarımı ile büyük beğeni toplayan 8. nesil Volkswagen Golf'ün ateşli versiyonu 2020 yılında piyasaya sürülecek ve gelişiminin son aşamalarından geçiyor. Volkswagen, Golf GTI'ı sır gibi saklasa da otomobilin gizlice çekilen fotoğrafları tasarımına dair önemli detayları ortaya çıkarıyor.

Önceki görüntülerle karşılaştırıldığında, gizlice görüntülenen GTI prototipinde daha az kamuflaj var. Test aracı standart Golf'e çok benzese de dış tasarımında araçları birbirinden ayıran bazı farklılıkları var. Dikkatli bakıldığında Golf GTI'ın arka tarafında daha belirgin bir spoiler var ve ön kısmında daha büyük hava ızgarasına sahip. Ayrıca daha geniş yan eşikler ve daha büyük egzoz boruları da göze çarpıyor.

2021 Volkswagen Golf GTI, karların arasında böyle görünüyor

Görüntülenen Golf GTI'ın tekerlekleri, üretilecek aracınkinden açıkça daha küçük. Genel ön far tasarımı, elektrikli ID.3 hatchback'te bulunanlarla oldukça benzerlik gösteriyor.

Tasarım özelliklerinin yanı sıra 8. nesil GTI'ın 48 voltluk hibrit sistem kullanan 2.0 litrelik turboşarjlı dört silindirli bir motorla gelmesi bekleniyor. Otomobil yaklaşık 245 beygir gücü üretebiliyor ancak GTI Performance versiyonunun 300 beygir gücünden fazla performans sunacağı söylentiler arasında.

Güç bir kez daha ön tekerleklere iletiliyor ve 6 ileri manuel veya isteğe bağlı çift kavramalı şanzıman ile yönlendiriliyor. İç tasarımı ise 10,25 inç dijital gösterge paneli ve 8,25 inç dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemiyle birlikte tamamen yenilendi. Volkswagen Golf GTI'ın piyasaya sürüleceği tarih henüz bilinmiyor, ancak önümüzdeki yıl "2021 model" olarak gelmesi gerekiyor.